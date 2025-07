Picture This: Plastics being brought back to life

South African artist Mbogeni Buthelezi gives life to discarded plastic, and draws attention to its environmental harm. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world