Picture This: Mid-Autumn Festival in East Asia

East Asians are celebrating the Mid-Autumn Festival to show thanks for the harvest and express wishes for a prosperous year ahead. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world