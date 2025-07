Hezbollah and Venezuela ties?

Venezuela's vice president, Tareck El Aissami, has been accused of links to Hezbollah. Are the claims true, and what's the nature of these alleged ties? Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world