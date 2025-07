Muqtada al Sadr visits Saudi Arabia

Prominent Iraqi Shia cleric Muqtada al Sadr visited Saudi Arabia to meet with Crown Prince Mohammed bin Salman. Is Saudi Arabia attempting to surpass Iranian influence in Iraq? Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world