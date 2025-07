Interview with Aida Begic at Sarajevo Film Festival

We had the pleasure of interviewing the director Aida Begic at the 23rd edition of Sarajevo Film Festival... Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world