Myanmar killing Rohingya?

Myanmar’s military has been accused of indiscriminately killing Rohingya Muslims. Is the international community not paying attention to what some are calling a slow burning genocide? Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world