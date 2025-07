Northern Iraq Referendum: Ali Al-Dabbagh discusses politician Masoud Barzani press conference

Iraqi Kurdish leader, Masoud Barzani, says Monday's independence referendum will go ahead - despite international criticism Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world