Money Talks: D8 summit in Istanbul

The group of eight developing economies, or D8 closed the doors on their 9th summit in Istanbul. TRT Worlds Alican Ayanlar reports Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world