Money Talks: President Erdogan met Tesla CEO Elon Musk

Turkish President Recep Tayyip Erdogan met Elon Musk, the head of US electric car maker Tesla in Ankara. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world