Marvelous Mrs. Maisel Farewell | Baghdad Murals & Suzume

On this episode of Showcase, watch: Marvelous Mrs. Maisel Farewell 00:02 Golden Age of Islam 04:54 Baghdad Murals 07:42 Dave 09:39 Phantom of the Opera 14:42 Suzume 16:39 Nathando Chiwanga 20:20 Picasso Chanel 23:40