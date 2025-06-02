在俄罗斯与乌克兰计划于周一举行和谈前，所有目光都聚焦于伊斯坦布尔，目前双方代表团已抵达这座城市。

2022年2月战争爆发后不久，土耳其便在安塔利亚和伊斯坦布尔促成了俄罗斯与乌克兰的首次会谈。

今年5月16日土耳其再次成功地在伊斯坦布尔的多尔玛巴赫切宫举办了双方三年来的首次谈判。

第二轮谈判预计将于周一10:00在伊斯坦布尔历史悠久的车拉安宫举行。

在5月16日的谈判中，双方同意各自交换1000名战俘，并详细阐述各自对可能停火的看法，同时继续谈判。他们宣布战俘交换已于5月25日完成。

国际社会对伊斯坦布尔谈判的启动普遍表示满意，土耳其主办的谈判也在国际媒体上获得了广泛关注。

土耳其继续努力调解

土耳其一直致力于在俄罗斯与乌克兰之间促成和平，外交部长哈坎·菲丹于5月26日至27日访问莫斯科，随后于5月29日至30日访问基辅。

在莫斯科，菲丹会晤俄罗斯总统普京，并与外交部长拉夫罗夫及其他高级官员举行了会谈。

菲丹在与拉夫罗夫会谈时表示，“俄罗斯选择伊斯坦布尔作为与乌克兰直接谈判的地点，体现了我们两国在建立稳定方面的共同意识。”

拉夫罗夫则表示，他们重视土耳其为恢复与乌克兰直接谈判所提供的机会。

5月28日当拉夫罗夫宣布提议乌克兰于6月2日在伊斯坦布尔举行下一轮谈判时，国际社会再次将目光投向土耳其。

他表示，由普京顾问弗拉基米尔·梅金斯基率领的代表团已准备好向乌克兰代表团提交一份俄罗斯起草的备忘录，内容涉及“解决危机根源的所有方面”，并将在6月2日的第二轮直接谈判中“提供必要的解释”，同时对土耳其表示感谢。

一名俄罗斯高级官员周日表示，莫斯科已收到乌克兰提交的关于和平解决冲突的备忘录草案。

普京的顾问兼周一伊斯坦布尔谈判的俄罗斯代表团负责人梅金斯基确认，该文件以乌克兰语和英语提交。他补充说，语言不是问题，关键内容已在西方媒体上公开。

梅金斯基还表示，俄罗斯将在谈判中宣布其立场。

乌克兰国防部长将率团赴伊斯坦布尔

访问俄罗斯后，菲丹对乌克兰首都基辅进行了工作访问。

他与包括乌克兰总统泽连斯基和外交部长安德里·西比哈在内的高级官员会面，并在与西比哈的联合新闻发布会上重申了土耳其对持久和平的呼吁。他提到，鉴于土耳其与双方的良好关系，只要双方继续留在谈判桌上，进展是可以实现的。

乌克兰最初表示，希望在第二轮谈判前看到俄罗斯准备的备忘录。

乌克兰总统周日表示，尽管尚未收到俄罗斯的任何停火提议，但他的政府希望在伊斯坦布尔“至少取得一些进展”以实现和平。

乌克兰代表团将由国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫率领，成员包括乌克兰总统办公室顾问奥列克桑德尔·贝夫兹、乌克兰武装部队海军司令部副参谋长奥列克桑德尔·迪亚科夫以及副外长谢尔盖·基斯利察。

特朗普发表看法

美国总统特朗普在竞选期间以及上任后都承诺结束这场战争。

在第一轮谈判后，支持谈判进程的美国官员与俄罗斯官员进行了高级别电话会谈。

5月19日，特朗普与普京通电话，特朗普表示通话进展顺利，并宣布俄罗斯与乌克兰的谈判将立即开始。

特朗普认为俄罗斯在与乌克兰达成停火方面行动缓慢，并对此表示不满。

5月26日，在俄罗斯对乌克兰进行空袭后，特朗普在其真相社交平台上发表声明称普京“疯了”。

与此同时，俄罗斯表示，特朗普就乌克兰对俄罗斯城市的大规模“恐怖袭击”了解不足，并暗示他对乌克兰战争的强烈言论可能是“情绪过载”的结果。

特朗普还批评泽连斯基，认为这位乌克兰领导人的言辞对其国家没有帮助。

白宫发表声明称，“我们希望俄罗斯和乌克兰将在下周于伊斯坦布尔进行直接会谈和谈判。我们相信这次会议将如期举行。”

目前尚不清楚美国是否会派代表参加上述谈判。

谈判前冲突加剧

就在双方准备在伊斯坦布尔谈判之际，周六晚和周日传出激烈冲突的消息。

周日乌克兰安全局（SBU）表示，其部队对俄罗斯进行了“大规模”攻击，使用无人机摧毁了包括西伯利亚伊尔库茨克地区在内的多个地区的40多架战略轰炸机。伊尔库茨克距离俄乌边境超过4300公里。

据报道，攻击目标包括奥列尼亚、伊万诺沃、迪亚吉列沃和贝拉亚四个机场。

俄罗斯国防部随后于周日发表声明。

该部承认在包括摩尔曼斯克、伊尔库茨克、伊万诺沃、梁赞和阿穆尔地区的五个机场发生了无人机袭击。声明中称，这些袭击是由“基辅政权”实施的“恐怖袭击”。

国防部表示，伊万诺沃、梁赞和阿穆尔机场的袭击“被击退”，而摩尔曼斯克和伊尔库茨克的几架飞机在无人机发射后起火。

声明中补充道：“一些参与恐怖袭击的人员已被拘留。”