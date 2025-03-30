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美国强调日本遏制中国印太地区影响力的重要性
美国国防部长赫格塞斯访问东京,以加强美日联盟,应对中国在印太地区的强硬行动。
美国强调日本遏制中国印太地区影响力的重要性
China's military pressure is a major regional concern for the US and Japan. [Photo: AP] / AP
2025年3月30日

美国国防部长皮特·赫格塞斯周日表示，日本在应对中国的“侵略”方面不可或缺，日本在协助华盛顿在该地区（包括台湾海峡）建立“可信的”威慑力上发挥了重要作用。

“我们共享一种定义我们部队的战士精神，”赫格塞斯在与日本防卫大臣中谷元会面时说道。

五角大楼称日本是“印太地区和平与安全的基石”，并暗示唐纳德·特朗普总统的政府将像以往的政府一样，继续与这一关键亚洲盟友密切合作。

目前日本境内驻有约5万名美军人员、战斗机中队，以及华盛顿唯一一支前沿部署的航空母舰打击群。这些部队沿着绵延3000公里（约1900英里）的日本列岛部署，有助于遏制中国的军事力量。

赫格塞斯对日本的赞扬与他今年2月对欧洲盟友的批评形成鲜明对比。当时他警告欧洲国家不要认为美国的军事存在是永恒的。

周六他还参加了硫磺岛的纪念活动。硫磺岛是二战期间美日两军激烈交战的地点，距今已有80年历史。

‘具有侵略性的’中国

赫格塞斯还表示，美国将确保在台湾海峡维持“强大、随时可用且可信的威慑力”，并称中国“具有侵略性和胁迫性”。

近年来，北京在台湾周边加大了军事压力，包括几乎每日的空中入侵，并未排除使用武力将这个自治岛屿置于其控制之下的可能性。

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