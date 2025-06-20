伊朗周五通过总理和外长的连续声明重申了其自卫立场，强调只有以色列停止无端侵略，停火谈判才能继续进行。

尽管有媒体报道称，德黑兰通过秘密渠道接触华盛顿，寻求立即停止敌对行动，但伊朗总统马苏德·佩泽什基安表示，结束当前战争的唯一途径是以色列无条件停止空袭。

佩泽什基安在发表的声明中通过伊朗媒体表示，“我们一直追求和平与稳定”。

他指出，“在当前情况下，持久和平只有在犹太复国主义敌人停止敌对行动并提供结束其恐怖挑衅的坚定保证时才有可能实现。”

佩泽什基安警告称，“如果不这样做，将导致伊朗作出更加强有力且令人遗憾的回应。”

以色列官员警告称，特拉维夫可能很快会在拦截伊朗导弹方面面临困难。过去几天，伊朗使用了更先进、更强大的导弹，而以色列的拦截率有所下降。

此外，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇周五表示，德黑兰已收到多次来自美国的“严肃”谈判请求，但由于美国与以色列共同“犯下的罪行”，伊朗“无话可说”。

阿拉格奇在电视采访中表示，“我们不会与任何人就我们的导弹计划进行谈判。没有理性的人会接受就自己的防御能力进行谈判。”

阿拉格奇强调，只要以色列的攻击继续，就“不会与任何人进行谈判”。

他补充说，伊朗将继续与欧洲各方进行谈判，并提到计划在日内瓦举行的会议。

据伊朗国家通讯社（IRNA）报道，阿拉格奇将于周五晚些时候在日内瓦与英国、法国和德国的外长以及欧盟外交政策负责人卡加·卡拉斯举行会谈。

他重申，伊朗的导弹计划是“卓越的、防御性的且目标明确的”，并表示伊朗的打击严格遵守道德和国际标准。

他说，“我们的武装部队只针对军事和经济中心，从不攻击住宅区、医院或民用建筑。”

敌对行动始于上周五，当时以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施发动空袭，促使德黑兰进行报复性打击。

以色列当局表示，自那以来，至少有25人在伊朗导弹袭击中丧生，数百人受伤。

与此同时，据伊朗媒体报道，在以色列的袭击中，伊朗已有639人死亡，超过1300人受伤。