历届美国政府都未能将非洲作为优先地区，从而给中国充足的时间和空间来增强其在非洲大陆的影响力。

多年来，华盛顿在非洲的经济影响力一直停滞不前。制裁、低优先级政策、选择性态度和波动的投资额确保了美国在该地区没有太多财政杠杆。

因此，不应指望美国总统乔·拜登最后一刻对安哥拉的访问会出现奇迹。此次访问将是拜登2021年就任以来对非洲的首次访问。

这次访问的时机发出了关于美国优先事项的惊人信息：拜登将成为十年来第一位访问撒哈拉以南非洲的美国国家元首。白宫在访问前的一份声明中表示：“总统对卢旺达的访问……表明了美国对非洲伙伴的持久承诺，以及合作解决共同挑战如何造福于美国人民和整个非洲大陆的人民。”

拜登此行的目标之一是试图限制中国在安哥拉及其他地区日益增长的经济影响力。然而，中国的巨额投资和各种发展建议表明，华盛顿多年前就已失去了这个机会。

两国都在争夺非洲的稀土矿供应。中国的具体目标是开发非洲的商业市场和港口，而华盛顿在该地区的目标则集中在防止民主衰落和维持“志同道合”的军事和贸易伙伴关系网络。

投资赤字

华盛顿在促进非洲多部门投资方面不断面临挑战。

从工业到农业，从绿色投资到能源融资，中国继续优先关注非洲未来发展需求的核心领域。中非合作论坛等平台在对接非洲融资需求和中国发展支持方面发挥了重要作用，帮助北京将自己打造为非洲现代化的先行者。

目前来看，拜登政府的经济影响力还不够。在能源领域，虽然已投入数百万美元用于非洲的可再生能源，但与非洲大陆不断增长的能源投资需求相比，投资规模仍然不足。

另一方面，中国已向绿色能源项目投入数十亿美元，并利用优惠贷款帮助非洲实现短期增长。尽管华盛顿多年来一直快速行动，批评中国的债务和贷款政策，但增加流向负债累累的非洲经济体的外国直接投资一直存在困难。这种情况使非洲更加靠近中国的影响力。

政治不确定性

政治不确定性使得与中国的有效竞争变得更加困难。距离大选仅 40 天，拜登即将访问安哥拉，美国前总统唐纳德·特朗普可能会在 11 月重新掌权。在这种情况下，拜登可能无法实现到2025年构成其非洲政策核心的550亿美元多部门投资计划。迄今为止，其中约 440 亿美元已存入。

特朗普在2016年担任总统期间拒绝访问非洲，并一贯贬低清洁能源融资和对非洲的外交政策。他向非洲传达的信息很明确：非洲不是外交政策的优先事项。

另一方面，中国的经济影响力却不受此类限制。在本月于北京举行的中非合作论坛领导人峰会上，中国国家主席习近平承诺未来三年向非洲提供约510亿美元融资，一贯的贸易政策使中国成为撒哈拉以南非洲地区最大的贸易伙伴。

通过与53个非洲国家频繁互动，中国能够更好地实现为非洲大陆创造100万个新就业岗位等关键政策目标。考虑到非洲与中国经济交往的规模，拜登必须放弃北京在该地区的主要目标是“削弱美国与非洲人民和政府的关系”的假设。

这种观点反映了对中国在非洲施加影响力的回应的愿望，而忽视了在其背景下考虑美非关系的必要性。

比较PGII与一带一路

拜登决定访问卢旺达是经过深思熟虑的举动。

安哥拉是洛比托走廊的中心部分，洛比托走廊是美国支持的全球基础设施和投资伙伴关系（PGII）倡议的标志性项目之一。

该走廊旨在加强安哥拉洛比托港与刚果民主共和国（DRC）和赞比亚之间的铁路连接，并作为中国在非洲“一带一路”倡议（BRI）的制衡。

然而，限制“一带一路”倡议的努力并未取得成果。首先，拜登对在 PGII 下与哪些国家打交道越来越有选择性。他的政府优先与安哥拉、刚果民主共和国、坦桑尼亚和赞比亚进行磋商，而52个非洲国家也积极参与“一带一路”倡议。

为了增加 PGII 的地区吸引力，拜登还必须解决非洲对西方行动的保留态度。其中包括要求取消对厄立特里亚、南苏丹、苏丹和津巴布韦的“长期制裁”，以支持其社会发展。

拜登将其首次非洲之行的重点放在那些被美国发展优先事项排除在外的国家是有意义的。对有争议的制裁采取具体立场对于赢得非洲联盟国家的更大信任并表明美国认真对待“应对非洲大陆的共同挑战” 至关重要。

非盟在制定区域发展优先事项和经济一体化前景方面发挥着关键作用。华盛顿还依赖非盟深化美非在经济、粮食安全、卫生、气候和善政方面的合作。

PGII的第二个限制是洲际连通性和能源基础设施。两者都无法孤立地取得成功。

华盛顿需要将最不发达国家置于 PGII 地区能源和全球贸易议程的中心。虽然洛比托走廊设想通过安哥拉港口进行国际贸易和矿产准入，但它为关键矿产供应链之外的其他非洲国家提供的利益有限。

这表明 PGII 的战略弱点，因为运输线路主要集中在非洲关键矿产的获取上。除非华盛顿决定在高铁、港口开发、多式联运网络和能源生产基础设施等领域扩大与“一带一路”的竞争，否则它将很难重塑对自己有利的经济影响力，也很难将中国的战略伙伴纳入其轨道。

鉴于美国在非洲的多部门投资和基础设施服务受到限制，拜登对安哥拉的访问不太可能影响中国加强影响力的努力。

这只是兑现了长期以来未兑现的访问这个资源丰富国家的承诺，发展合作仍然仅限于少数非洲国家。