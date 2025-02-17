《纽约时报》等一些组织已起诉 OpenAI 使用其文章来训练聊天机器人，而阿克塞尔·斯普林格 (Axel Springer)、美联社和新闻集团等其他组织则与这家人工智能公司签署了协议。

新闻机构和出版商面临着一个艰难的选择——要么与人工智能公司合作，要么冒其内容被人工智能公司通过其他方式劫持的风险。

默多克家族的跨国媒体公司新闻集团成为最新与 OpenAI 达成协议的公司，允许其在 ChatGPT 上显示新闻内容以回答用户问题。

该协议使 ChatGPT 和其他人工智能工具（如 Sora，一种可以使用文本说明制作逼真、富有创意的视频的人工智能模型）能够访问新闻集团主要出版物的当前和存档内容。

与人工智能公司和科技巨头分享新闻内容会对新闻的未来产生什么影响？

悉尼大学数字通信与文化学教授、澳大利亚研究委员会 (ARC) 桂冠研究员 Terry Flew 在评论 OpenAI 的最新合作伙伴关系时告诉 TRT World：“该协议源于使用新闻集团的内容来训练 AI 模型。它确实提供了数据，但与数据的价值相比，OpenAI 根据该协议支付的金额并不高。”

“对于 OpenAI 和谷歌等其他公司来说，获取合法可靠数据的问题以及对更成熟的商业模式的需求凸显出来。”

两家公司均未披露 OpenAI 最新协议的财务细节，但据新闻集团旗下的《华尔街日报》报道，该协议五年内金额可能超过 2.5 亿美元，其中可能包括使用人工智能技术的现金和信贷补偿。

新闻集团还在美国拥有MarketWatch和纽约邮报；在澳大利亚拥有《每日电讯报》、news.com.au 和《澳大利亚人报》；该公司还拥有英国的《太阳报》、《星期日泰晤士报》和《泰晤士报》。

这项多年期协议于上周宣布，此前该人工智能公司于 4 月 29 日与总部位于伦敦的《金融时报》签署了关于人工智能学习开发的内容许可协议。其他出版商，包括阿克塞尔·斯普林格 (Axel Springer) 、《政客》（ Politico）的母公司、美联社、西班牙的 Prisa Media 和法国的《世界报》（ Le Monde）也达成了类似的协议。

哥伦比亚大学新闻学院数据新闻学教授乔纳森·索玛告诉 TRT World：“对于人工智能公司来说，新闻就是黄金。它是由人类编写的，这比聊天机器人的信息黑客攻击更新颖，而且也是用户想要了解的事情之一。如果新闻机构要出售如此有价值的商品，他们必须将价格定得非常高。”

索玛并不认为人工智能会取代新闻业；相反，他表示，它将成为“新闻业的寄生虫”。

“如果没有记者，时事聊天机器人就没有什么可写的，没有什么可发布的，也没有什么可回应的，”索玛说。

“这里的问题是，这些合作关系是否会为新闻机构提供与制作原创新闻所需的努力相称的收入。我认为新闻集团和其他新闻机构不知道他们的内容有多有价值，我认为OpenAI 没有希望根据内容的真正价值付费。”他说道。

包括《纽约时报》和《芝加哥论坛报》在内的多家公司已对 OpenAI 和微软提起诉讼，指控其使用其文章进行人工智能训练。

ChatGPT等 AI 工具、微软的 Copilot 和谷歌的 Gemini使用大型语言模型 (LLM) 来分析大量互联网文本并预测句子中的下一个单词，从而使它们能够模拟人类的交谈和写作，赋予模仿的能力。

独立媒体研究和政策智库媒体与新闻研究中心主任马里乌斯·德拉戈米尔指出，监管对于与人工智能公司合作的出版商非常重要。虽然这种合作可能带来商业利益，但并非所有内容都符合高质量和准确性的标准。

德拉戈米尔告诉 TRT 世界频道（TRT World），媒体行业存在着严重的不平等，这可能导致一些“符合其所有者利益”的媒体市场传播更多有偏见的新闻。他说，虽然有些人掌握着巨大的权力，但其他人却受到政府支持的媒体传播的宣传和虚假信息的控制。

“就新闻集团而言，有些媒体以低级内容著称，这些内容都是小道消息，而且并不总是准确的，因此问题就出现了： 德拉戈米尔问道："这些内容是否适合作为人们向人工智能提出的任何问题的‘正确’答案？”

哥伦比亚大学新闻学院教授索玛说，聊天机器人也容易产生幻觉，犯编辑错误。

“人工智能很容易对一篇文章做出完全错误的总结--看看最近谷歌生成搜索结果的灾难吧。这些人工智能结果可能是一个无法把握现实，并可能产生错误信息的环境。"他说。

Media CoPilot 的创始人皮特-帕查尔（Pete Pachal）指出，OpenAI 与新闻集团的合作感觉 “像是一个转折点”。

帕查尔说：“当《纽约时报》在 12 月起诉 OpenAI 侵犯版权时，新闻的未来还不明朗。”他谈到："但鉴于与美联社和 Axel Springer 等领先出版商的协议，以及最近与新闻集团的协议，我认为内容方面的协议将成为未来的常态。”

“《纽约时报》已经找到了一些盟友，但数量不多。但一项有利于《纽约时报》的裁决可能会改变整个局面，”他说。

他说：“从战略上讲，这些交易是有意义的，因为出版商可以在短期内获得他们需要的收入，但从长远来看，这可能是一个错误，因为它允许人工智能公司‘拥有其人工智能摘要的客户关系’。”

帕查尔表示，谷歌“在这件事的紧迫性方面发挥了重要作用”。他说，随着科技公司的人工智能概述功能（包括在搜索引擎顶部显示人工智能生成的摘要）成为常态，出版商的流量将会减少。

“我们不会与谷歌就内容达成任何协议，”帕查尔解释说，“因为谷歌无论对错，都将人工智能摘要视为其多年来一直在进行的网络搜索活动的延伸。”

他补充说："与 OpenAI 达成这些交易的最大影响是，出版商将有动力在任何有关人工智能搜索未来的争夺战中支持 OpenAI。因为如果谷歌获胜，所有的现金都将迅速枯竭。”

如果普通用户开始更多地依赖直接回答人类询问的大型科技聊天机器人，而不是人类记者和媒体公司，这可能会引发人们对新闻未来的担忧。

英属哥伦比亚大学新闻学院的阿尔弗雷德·赫米达（Alfred Hermida）说，新闻网站可能会失去想要快速更新新闻的临时访客，这可能会导致长期的流量损失。

赫米达说：“对于新闻出版商来说，它们是有价值的收入来源，但从长远来看，它们可能会造成损害，因为人工智能系统可以通过新闻内容来被训练。”他补充说，与新闻集团的协议对于OpenAI来说非常重要，因为它们为人工智能公司提供了源源不断的训练素材。

“目前还不清楚的是，如果像 ChatGPT 这样的系统学会制作足够好的新闻报道，新闻媒体会发生什么情况。”

这种合作关系可以扩大新闻集团的受众范围，将那些通常不浏览新闻广播的人也包括进来。但赫米达表示，目前还不清楚这是否会增加这些品牌的读者数量。

“来自社交媒体的证据表明，当品牌被认定为中介时，例如 Facebook，人们在寻找新闻来源时不会对品牌产生忠诚度。“赫米达说，他将新闻机构与人工智能公司之间的交易描述为一把 ”双刃剑"。

赫米达表示：“风险在于，新闻出版商对人工智能公司的依赖将超过对 Facebook 的依赖。”

这些摘要的质量以及人工智能生成的新闻查询的整体用户体验将决定它们是否会成为人们获取信息的主要来源。

阿姆斯特丹大学的埃里克·博拉（Erik Borra）指出，用户需要做好准备，迎接获取和消费新闻内容方式的转变。

博拉说：“用户可能不会点击进入出版商的网站。对于出版商来说，这将使'追踪'哪些新闻受欢迎变得更加困难，他们也将无法再在新闻上投放广告（通常，更多的关注意味着更多的金钱）。”

他说："另外个人订阅也可能会减少。”