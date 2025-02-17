德黑兰公布了一项复杂的间谍战略，该战略利用社会弱点，以以色列社会中的边缘化个人为目标。

以色列逮捕了约 30 名涉嫌为伊朗从事间谍活动的公民，其中大部分是犹太人，这暴露了德黑兰几十年来最广泛的渗透企图。

“辛贝特前高级官员沙洛姆-本-哈南（Shalom Ben Hanan）说："这里有一个大现象。他指出，同意从事反伊朗工作的伊朗犹太公民数量惊人。

对消息来源的采访、法庭记录和官方声明显示，被招募的人都是社会弃儿--新移民、逃兵和被定罪的性犯罪者。

与德黑兰以往针对商人和前内阁部长等高层人士的间谍活动不同，这波新的间谍活动主要针对社会边缘人群。

自 2023 年 10 月 7 日以来，以色列针对德黑兰军事资产及其盟友领导人的代理战争愈演愈烈。

这些暗杀包括哈马斯高级领导人伊斯梅尔-哈尼耶、叶海亚-辛瓦尔和法塔赫-谢里夫，以及真主党高级人物哈桑-纳斯鲁拉、福阿德-舒克尔和哈希姆-萨菲丁。

从弃儿到间谍

据警方和以色列内部安全机构辛贝特（Shin Bet）称，至少有两名嫌疑人来自以色列的极端东正教社区。

10 月份在海法发生的逮捕事件清楚地反映了这一模式，而且这已经不是第一次了。

国防分析家哈姆兹-阿塔尔（Hamze Attar）指出，伊朗成功利用了两个不同的边缘群体--来自阿塞拜疆的新移民和阿拉伯裔以色列人，这一点非常重要。

他解释说：“这是一件大事，”伊朗是如何设法渗透到这些略微偏离以色列社会主流的群体中的。

“以色列一直被外国间谍组织视为几乎无法渗透的，因为它是一个小而普遍具有凝聚力的社会"。

阿塔尔认为，伊朗有能力将许多边缘化群体变成 “资产”，这是情报工作的重大突破。

数字招募热线

根据以色列警方 11 月发出的警告，伊朗情报机构有条不紊地通过社交媒体平台确定潜在的招募人员。

这种方法有时出人意料地直接--路透社看到的一条发给以色列平民的信息承诺用 15000 美元换取信息和详细联系方式。

一名工作至 2007 年的前以色列反间谍官员称，伊朗还接触了居住在加拿大和美国的高加索国家犹太人的海外网络，这表明伊朗正在针对世界各地可能被边缘化的犹太人社区实施更广泛的战略。

“他说："被招募的人首先会被分配一些看似无害的任务以换取金钱，然后当局开始要求他们提供有关个人和敏感军事基础设施的具体情报。这些行动往往以勒索威胁为后盾。

这种逐步升级的策略在维克托松一案中显而易见。

辛贝特和警方的调查显示，他最初在特拉维夫的 Hayarkon 公园执行一些基本任务，如喷涂涂鸦、藏匿钱财、悬挂横幅和焚烧汽车，为此他获得了 5 000 多美元。

据安全部门称，后来有人找他谈更严重的行动，如暗杀和武器采购。

以色列国家安全局 10 月 21 日的声明反映了事态的严重性，称这些间谍活动是 “以色列国已知的最严重案件之一”。

“本-哈南解释说："决定就这些阴谋发表详细的公开声明，是以色列安全部门向伊朗和以色列境内的潜在破坏者发出的一个信息，即他们将被抓获。

本-哈南解释说，"你想警告公众。同时，你也想为那些正在考虑或计划与敌人合作的人树立一个榜样。”

多年来，以色列在与其宿敌的 “影子战争 ”中取得了重大情报成果，包括据称谋杀了一名高级核科学家。

伊朗驻联合国代表团在逮捕事件发生后向媒体发表声明，没有证实或否认伊朗是否曾试图招募以色列人，并称 “从逻辑角度来看，伊朗情报部门的这种努力将侧重于伊朗人和非穆斯林个人，以减少怀疑“。