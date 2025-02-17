土耳其总统兼正义与发展党（AKP）主席埃尔多安在其党派于土耳其大国民议会（TBMM）小组会议上的讲话中表示：

“正如大家所见，世界正处于一场深刻变革的边缘，经历着阵痛。同样，我们的地区，无论是北方还是南方，都深陷战争、冲突、屠杀和压迫的漩涡之中。在这样的环境下，作为人民联盟，我们肩负着历史性的责任。我们正在努力维护土耳其的政治和经济稳定，加强社会和谐，同时坚定不移地朝着我们的目标迈进。

“通过团结社会的政治方式为人民服务”

事实上，当前的局势不仅仅关乎正义与发展党或人民联盟，而是具有更广泛的重要性。无论政治光谱的哪一端，凡是对这个国家和民族有责任感的人，都应该支持这一斗争，至少避免破坏性的反对。对于国家、民族和政府而言，其他一切都只是细枝末节。众所周知，在世界许多地方，面对国家大事时，执政党与反对党之间能够展现出共同立场。我们个人在近半个世纪的政治生涯中始终坚持这一理念。我们致力于通过团结而非分裂，通过包容而非对立的政治方式，为国家服务，努力将社会各界凝聚在共同价值观之下。

尽管我们并不总能从对方那里看到我们期望的态度，但我们从未放弃兄弟情谊的政治理念，也未放弃我们的成就和服务政策。自2001年8月14日以来，我们始终秉持尤努斯·埃姆雷的精神：‘我不是为争斗而来，我的使命是为了爱。朋友的家是心灵的家，我是为建造心灵而来的。’不仅在祖国的土地上，我们还从地区开始，为全世界的和平、安宁、公正与合作精神的实现而日夜奔波。土耳其在全球政治中作为一个重要支柱的角色正日益增强。无论是持续超过一千天的俄乌战争，还是已进入第十四个月的加沙种族灭绝，我们都在为解决地区危机而努力。我们对以色列和黎巴嫩之间今晨生效的停火协议表示欢迎。我们期待所有相关方，特别是以色列，严格履行其责任。我们愿意为停止加沙的屠杀和实现永久停火提供一切可能的支持。

“我们的目标是人民，我们的愿景是伟大的土耳其”

我们所有的外交行动并非以政治身份，而是首先以这个国家和民族的一员身份进行。我们始终以身为伟大民族的一员为荣，致力于为我们的人民提供最好的服务。我们寻求在各个领域发展土耳其共和国，它是被压迫者和受害者的希望，并使其成为一个强大、繁荣、受人尊敬和成功的国家。我们的目标是人民，我们的愿景是伟大的土耳其。我们正怀着正当的自豪感和兴奋感，建设土耳其的世纪。我们已经承诺，并以坚定的信念专注于我们的目标。在真主的恩典和人民的支持下，我们一定会实现土耳其世纪目标。