土耳其通信署署长法赫雷丁·阿尔通（Fahrettin Altun）在伊斯坦布尔举行的亚太广播联盟（ABU）新闻组会议和全球新闻论坛上呼吁建立一个以真相为核心的全球媒体联合阵线。

阿尔通在周四的会议上对来自不同地区的媒体专业人士发表讲话时，强调了当今新闻业面临的紧迫挑战——从数字化颠覆到全球虚假信息的传播——并呼吁恢复媒体叙事的公平性和准确性。

‘以真相为核心的新闻业必须占据主导地位’

阿尔通表示，当今全球媒体生态系统面临的首要挑战是确保新闻业以真相为基础。他强调了合作的重要性，以及全球社会的包容性代表，避免刻板印象和边缘化。

“只有致力于发现真相、不带偏见和恐惧的媒体专业人士才能应对这一挑战，”他说道。阿尔通补充说，覆盖全球超过40亿人的亚太广播联盟是能够应对这一紧迫需求的关键机构之一。

他批评了自19世纪以来塑造全球叙事的西方中心化信息流，认为这些信息流助长了冲突和分裂，而非共存。阿尔通还警告说，随着人工智能等技术的发展，媒体不公正进入了一个新的时代。

他提到的一个威胁是西方社交媒体公司施加的“算法独裁”，这些公司生产操控性和带有偏见的内容，针对特定受众，从而在连接的名义下加强压迫和主导地位。

‘以人工智能支持的种族灭绝’

谈到加沙问题时，阿尔通谴责以色列的军事进攻，称其为“在全面军事和技术支持下的种族灭绝”。他表示，无论代价如何，都必须明确指出以色列的罪行。

“在巴勒斯坦存在一种语言难以表达的可怕现实，”他说道。“以色列政府对巴勒斯坦土地上的无辜平民所做的一切是无边的屠杀，必须大声疾呼。”

阿尔通提到最近一名全球科技公司软件工程师因支持巴勒斯坦而被解雇的事件。他指出，这名工程师揭露了以色列如何在攻击中利用人工智能技术，并将这次进攻称为“世界上第一个以人工智能支持的种族灭绝”。

阿尔通还提到以色列最近在被占领的约旦河西岸城市杰宁袭击了一群外交官，其中包括一名土耳其领事馆官员。他表示，这一事件再次揭示了以色列的“系统性无法无天和残暴”。

针对记者的攻击

阿尔通向那些冒着生命危险在加沙报道的记者致敬。

其中，他提到了土耳其广播电视公司（TRT Arabi）记者鲁拜·哈利德（Rubai Khalid），其在直播中得知家人的房屋被炸毁的消息；TRT摄影师萨米·沙哈达（Sami Shahada），尽管失去了一条腿仍誓言继续工作；以及安纳托利亚通讯社的赛义德·阿布·内布汉（Said Abu Nebhan），他于1月10日被以色列的枪火击中身亡。

“自2023年10月7日以来，以色列已杀害了222名记者——超过过去一个世纪所有战争中遇害记者的总和，”他说道。

“这些勇敢的记者即使在枪林弹雨中也从未停止报道真相。正如埃尔多安总统所说，他们为加沙与世界之间开辟了一条沟通的走廊。”

他对土耳其的公共广播机构，特别是TRT和阿纳多卢通讯社表示衷心感谢，感谢他们“为保持这条沟通走廊的畅通所付出的努力”。