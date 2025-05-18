土耳其总统府通讯署署长法赫雷丁·阿尔通在纽约举行的第42届土耳其日游行期间，通过视频向土耳其裔美国社区发表讲话，强调了这一活动对土耳其及其侨民的象征意义。

此次游行及相关活动由通讯署协调组织，不仅有土耳其裔美国人社区的广泛参与，还有北塞浦路斯土耳其共和国 (TRNC)、阿塞拜疆和更广泛的突厥世界代表们的参与。

阿尔通将这一活动描述为团结、友谊和合作的有力象征。他表示：“这不仅仅是一场游行，更是向世界分享土耳其历史遗产、文化丰富性和强大愿景的机会。”

土耳其与美国的战略关系

阿尔通赞扬了侨民的作用，强调每位参与者都是代表土耳其原则和身份的“公民外交官”。他说：“当我们的星月旗帜升上天空时，你们的参与和努力赋予了这一时刻更深的意义。”

“通过你们在民间社会、科学界、创业、体育、文化和艺术领域的成就，你们不仅展现了个人的存在，更是我们国家强大形象的代表。”

阿尔通指出，土耳其与美国之间长期的战略伙伴关系以北约联盟为基础，并在多个领域展开合作。他表示：“这一伙伴关系不仅在防务领域发挥重要作用，还在确保地区稳定和建立全球和平方面具有重要意义。”

阿尔通强调，尽管偶尔会出现意见分歧，但土耳其始终致力于在相互尊重、建设性对话和共同利益的基础上推进双边关系。他还提到两国在贸易、投资和创新领域日益扩大的联系，并强调了教育和文化外交努力的不断推进。这些伙伴关系有助于建立持久的友谊桥梁并加强社会纽带。

原则性外交政策与全球正义

谈到更广泛的国际问题时，阿尔通强调了建立基于正义与公平的全球基础的必要性。他表示：“我们正处于一个需要清晰而公正地应对全球平衡受到冲击的诸多问题的时期。”

他提到乌克兰战争、巴基斯坦与印度之间的紧张局势以及以色列在加沙的袭击，作为国际体系脆弱性的例证。他说：“我们是一个无论人道主义悲剧发生在何处都不会保持沉默的国家。”

他还说道，“作为一个稳定的力量，我们始终支持正义和被压迫者，并将继续坚持这一立场。叙利亚内战的结束以及建立一个代表自由叙利亚的过渡政府将有助于地区和全球的和平。“他指出，土耳其始终支持叙利亚的领土完整、安全与稳定。

打击双重标准与极端主义

阿尔通还提到了土耳其在国际舞台上，特别是在反恐努力中所面临的双重标准。他表示：“不能忘记，那些针对我们国家及周边地区的恐怖组织试图占据的地盘，不仅对我们地区构成严重威胁，也对全球安全构成威胁。”

他补充说，这一现实进一步证明，和平、正义与稳定只能通过原则性和一致的立场来实现。他还警告了伊斯兰恐惧症、仇外心理以及通过政治和媒体话语合法化仇恨的现象日益抬头。

阿尔通指出，虚假信息仍然是全球最紧迫的威胁之一。他总结道：“在这种混乱的氛围中，土耳其裔美国社区的团结和合作无疑具有重要价值。”