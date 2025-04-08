北约秘书长在周二开始访问日本时表示，中国军队的扩张“令人震惊”，此次访问旨在“展示”北约在亚太地区的影响力。

北约秘书长马克·吕特在对《日本时报》说道:“我们不能对中国持天真态度”。“在周一发表的采访中说道："中国在武装力量的扩建、防务工业的投资以及防御能力的提升方面，确实令人震惊。”

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普正在向主要由欧洲国家组成的北约成员施压，要求他们增加军事开支。同时，特朗普也希望亚太地区的盟友加强军事力量，以应对中国并遏制朝鲜。

吕特说道：“美国越来越希望北约在该地区发挥更大作用。这不是《北约宪章》第五条那种意义上的介入，而是更像是一种力量展示，以及在北约内部相互支持”。

北约宪章第五条规定，如果一个成员国遭到攻击，其他成员国将视其为对全体的攻击，并采取相应行动。吕特计划于周二访问横须贺海军基地，并于周三会见包括日本首相石破茂在内的高级官员。

近年来，北约加强了与日本、韩国、澳大利亚和新西兰（印太四国IP4）的关系，这些国家的领导人也参加了北约峰会。吕特上周对《日本时报》表示，北约希望通过加强信息共享和防务工业合作，将这一伙伴关系提升到新的水平。

这位去年十月上任的北约秘书长说道：“我们必须超越联合声明……让合作变得更具实质性”。日本已加强与欧洲国家的军事合作，去年11月，东京与欧盟宣布了一项新的安全与防务伙伴关系。

作为外交政策的一部分，中国一贯反对北约超出其原本作为区域防御联盟的角色。北京批评北约在亚太地区的介入，认为此类行动会引发对抗和竞争，从而破坏地区稳定与繁荣。

中国继续呼吁北约将重点转向为全球和平、稳定与安全作出实质性贡献，而不是加剧紧张局势。