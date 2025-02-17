罗马的标志性建筑——罗马斗兽场拉开了哥贝克力石阵展览的序幕，展出了来自安纳托利亚12,000 年历史的考古宝藏的三件石器文物复制品。这些作品将展出六个月。

此次活动由土耳其文化旅游部、外交部、土耳其驻罗马大使馆、意大利文化部、罗马斗兽场考古公园和古罗马广场管理处以及土耳其航空公司 (THY) 联合发起。

展览于周四开始，包括这些文物的复制品，以及在哥贝克力石阵欢迎中心放映的电影部分、数字装置和信息面板。

土耳其共和国文化和旅游部副部长亚泽吉（Gökhân Yazıcı）和意大利文化部长出席开幕式。

亚泽吉在典礼开幕式上说：“我们向你们展示了，在几个世纪以来一直被视为世界中心的斗兽场的壮丽氛围中，我们向你们展示了哥贝克力石阵悠久而古老的历史，这里曾是人类历史上一些最重要里程碑的所在地。”

此次展览在标志性的罗马斗兽场二楼举办，将持续开放至 2025 年 4 月 20 日。文化遗产和博物馆总局专门为这次活动订购了复制品和带字幕的电影。

土耳其航空为这些文物运往罗马提供了免费运输。

世界上最古老的寺庙

客人们享用了用哥贝克力石阵种植的小麦制成的面包、果仁蜜饼、土耳其软糖以及各种土耳其和意大利美食。

哥贝克力石阵被认为是世界上最古老的神庙，自 2011 年起就被列入​​联合国教科文组织世界遗产预备名单。

该遗址位于湘勒乌尔法，于 1963 年由伊斯坦布尔大学和芝加哥大学联合研究发现，近年来吸引的游客人数创纪录。

最近新增的热气球之旅为游客提供了全新的视角来观赏这一古老奇迹，进一步丰富了游客的体验。

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