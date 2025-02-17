土耳其通讯主任法赫雷丁·阿尔通（Fahrettin Altun）批评《经济学人》杂志，指责其歪曲关于土耳其正在进行的法律案件的事实，以攻击总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）。

阿尔通在其官方社交媒体平台X的账号上于周日发文表示：“《经济学人》竟然敢通过歪曲土耳其独立司法系统正在处理的某些案件和调查，来攻击我们的总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。这家杂志对以色列在加沙的种族灭绝恐怖和残酷屠杀数月保持沉默，现在却试图给我们上课。”

他进一步补充道：“我们无须向这样一家无视普遍法律原则、无条件支持以色列并试图压制为被压迫的巴勒斯坦人民争取合法权利的声音的刊物学习任何东西。但我们确实需要从中吸取警示。”

土耳其的承诺

阿尔通还强调了他所描述的针对土耳其国际知名的电视行业的有组织的破坏努力。

他说：“这一针对土耳其电视剧行业的企图，是为更广泛计划铺路的政治行动的一部分。这不过是针对土耳其的全球阴谋的新版本。”

同时，他重申了国家对发展目标的承诺：“然而，在我们总统的领导下，我们将继续坚定地迈向一个强大而繁荣的土耳其，不会被这些卑劣的手段分心。”

最后，阿尔通表达了对公共资金被滥用的担忧：“最后，我们注意到，国内某些大都市市政当局的公共资源被用于这种廉价的公关操作。我们将这种情况交由我们的国民评判。”