每日简报
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每日简报|2025年3月27日
哈马斯在以色列加沙大屠杀中做出和平努力，卡尼称特朗普的汽车关税是对加拿大的直接攻击
每日简报 / TRT Global
2025年3月28日

以色列在加沙杀害了至少28名巴勒斯坦人。以色列对被围困的加沙地带发动新一轮空袭，造成至少 29 名巴勒斯坦人死亡。与此同时，接近哈马斯的巴勒斯坦消息人士表示，抵抗组织与埃及和卡塔尔的调解人之间正在进行谈判，以恢复加沙停火和交换囚犯协议。

卢比奥为取消土耳其学者签证辩护
美国议员和人权组织谴责塔夫茨大学博士生和富布赖特学者鲁米莎·奥兹图尔克因批评以色列而被捕。
奥兹图尔克在白天被蒙面联邦特工拘留。当局指控他支持哈马斯，但他的家人和辩护人强烈否认这些指控。
美国议员和人权组织表示，逮捕奥兹图尔克是美国对言论自由和公民权利进行更广泛打压的一部分，特别针对巴勒斯坦人的支持者。

“联合国：以色列继续阻止对加沙的援助联合国巴勒斯坦难民署（近东救济工程处）表示，以色列拒绝了人道主义组织向加沙运送必需品的大部分努力。

随着激烈的敌对行动持续第二周，近东救济工程处警告说，基本物资即将耗尽，如果不允许援助进入，可能会在几天内耗尽。

该机构表示，与以色列当局协调准入的大部分努力都已被阻止，这加剧了被围困地区的人道主义危机。

苏丹人布尔汉宣布喀土穆机场收复后“自由”
在军队驱逐快速支援部队（RSF）并收复包括机场在内的关键地点后，苏丹主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉宣布喀土穆“自由”。

布尔汉在周二也被军队夺回的总统府发表讲话指出，这是自近两年前内战开始以来他首次登陆喀土穆。

当地政府也在脸书上证实，快速支援部队已被赶出。

卡尼称特朗普的汽车关税是对加拿大的“直接攻击”加拿大总理马克·卡尼表示，美国总统唐纳德·特朗普的汽车关税是对加拿大的“直接攻击”，贸易战正在伤害美国人，并指出美国消费者信心处于多年低点。卡尼还表示，在采取报复措施之前，他需要查看特朗普行政命令的细节。

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