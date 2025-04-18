法国艾克斯-马赛大学官员表示，首批因美国总统唐纳德·特朗普削减科研经费而选择离开的研究人员将于六月开始在该校工作。

艾克斯-马赛大学在周四宣布，其“科学安全港”计划自三月公布以来，吸引了大量申请者。该计划旨在为因经费削减而受到威胁的美国科学家提供研究机会。

根据大学声明，在收到的298份申请中，有242份符合条件，目前正在审核中，而最终仅有约20个职位可供选择。

声明还指出，申请者中有135人为美国公民，另有45人为双重国籍持有者。

大学校长埃里克·贝尔顿表示，他希望能够设立“科学家难民”的新身份，并欢迎更多美国研究人员来到法国和欧洲。

目前担任议员的前法国总统弗朗索瓦·奥朗德于周一在法国议会提出了一项法案，旨在确立这一身份。

艾克斯-马赛大学此前通过另一项支持受威胁研究人员的计划，已接纳了来自乌克兰、也门、阿富汗及被占领的巴勒斯坦的25名科学家。

该大学为每位被接纳的研究人员预留了预算，使其在三年内可获得60万至80万欧元（约合68万至91万美元）的资助，以继续其研究工作。

申请者来自多家美国机构，包括约翰·霍普金斯大学、美国国家航空航天局（NASA）、耶鲁大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学以及宾夕法尼亚大学。

削减数十亿美元

一个遴选委员会将于下周三召开会议，随后进行远程面试，首批科学家预计将在六月初抵达。

据媒体报道，一些美国研究人员和科学家正考虑移居欧洲，原因是特朗普政府的政策变化对美国科研领域造成了重大影响。

该政府削减了联邦科研预算，对国家卫生研究院（NIH）、NASA和国家海洋与大气管理局等重要机构的经费减少了数十亿美元。

例如，NIH取消了许多不再符合其优先事项的研究资助，而美国国际开发署（USAID）的经费削减则使许多重要研究项目陷入停滞。

《自然》杂志的一项调查显示，许多美国科学家正在考虑离开，其中研究生（79%）和博士生（75%）因资金不确定性受到的影响尤为严重。