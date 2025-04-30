特朗普总统的政府解雇了美国首屈一指的气候报告的作者，这一举动被科学家们认为可能会破坏一项对应对气候危机至关重要的关键评估。

在周一发给第六次国家气候评估（NCA6）贡献者的一封电子邮件中，政府表示正在重新评估报告的“范围”，并通知参与者他们被“解除职务”。

这一决定紧随本月早些时候对美国全球变化研究计划（USGCRP）的大规模解雇，该机构负责监督国会要求的这份报告。这也标志着特朗普试图重塑联邦政府的最新争议点。

克拉克大学的气候学家艾比·弗雷泽（Abby Frazier）原计划撰写关于夏威夷和美国附属太平洋岛屿的章节，她告诉法新社：“参与这份报告的人致力于向公众传递最新的科学知识，说明这些知识如何影响人们，以及应对气候变化的一些选择。”

“听到这个消息我深感悲痛。”

她补充说，上一次的报告帮助人们了解气候变化如何影响他们的社区，尤其是在太平洋岛屿地区。

关注科学家联盟（UCS）的高级政策主管雷切尔·克里图斯（Rachel Cleetus），曾是NCA6关于沿海影响章节的作者，她批评这一举动是“鲁莽且带有政治动机的”。

“特朗普政府无故解雇美国综合气候科学报告的作者，给该报告带来打击。”她在一份声明中说道。

“试图掩盖这份报告并不能改变科学事实，但没有这些信息，我们的国家可能会在一个因人类引发的气候变化而更加危险的世界中盲目前行。”

白宫未回应置评请求。

其他作者也在社交媒体上证实他们收到了相同的电子邮件，并表达了沮丧和担忧。

研究的瓦解

自重新上任以来，特朗普展开了对联邦机构的激进改革，解雇了数千名公务员，包括气候科学家和公共卫生专家。

政府还将环境保护署（EPA）、国家海洋和大气管理局（NOAA）以及国家卫生研究院（NIH）等机构从气候和环境研究中疏远开来。

NCA6的中断发生在一个危险的时期：根据最近的国际分析，全球气温已开始突破比工业化前水平高出1.5摄氏度的临界点，这加剧了美国各地的野火、干旱、洪水和风暴。

国家气候评估自2000年首次发布以来，一直是美国政府气候理念的基石，汇集了联邦机构和数百名外部科学家的意见。

此前的版本以严峻的措辞警告，如果不减少温室气体排放，美国的经济、基础设施和健康将面临日益严重的风险。

虽然这些报告并不直接对政策提出建议，但它们为立法者、企业和地方政府制定气候适应计划提供了指导。

根据1990年的《全球变化研究法案》，政府有法律义务向国会和总统提交气候评估。目前尚不清楚政府的行动是否会导致报告的延迟、受到威胁或取消。