据报道，一艘驶往加沙的援助船在国际水域遭到以色列无人机喷洒神秘白色化学物质，随后被突击队登船。活动人士描述称，这种物质导致眼睛灼痛和视线受阻。

这起发生在玛德琳号上的事件引发了人权组织的强烈谴责，包括美国伊斯兰关系委员会（CAIR）。该组织指责以色列对和平活动人士使用“化学武器”，并称这是“国际海盗行为和国家恐怖主义”。

这艘驶往加沙的援助船是自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition，简称FFC）的一部分。周日，该船在国际水域航行时突然被以色列无人机包围，随后以色列部队登船。

这艘玛德琳（Madleen）号是一艘18米长的船，于6月1日从意大利西西里岛卡塔尼亚的圣乔瓦尼利库蒂港启航，执行自由船队联盟组织的最新任务，旨在突破以色列对加沙的封锁并向饥饿的巴勒斯坦人提供援助。

船上共有来自不同国家的12人，包括巴蒂斯特·安德烈、格蕾塔·通贝里、马克·范·雷恩、帕斯卡尔·莫里埃拉斯、雷瓦·维亚尔、里玛·哈桑、塞尔吉奥·托里比奥、苏亚伊布·奥尔杜、蒂亚戈·阿维拉、亚尼斯·马哈姆迪和亚瑟敏·阿贾尔。

据组织者称，这艘船运载了急需的物资，包括婴儿配方奶粉、面粉、大米、尿布、女性卫生用品、水净化设备、医疗用品、拐杖和儿童假肢。

当以色列部队接近时，活动人士表示，船只被喷洒了一种白色物质，导致混乱并限制了视线。几分钟之内，他们的通讯就被切断了，无线电里传来令人不安的声音。

国际团结运动的联合创始人胡瓦伊达·阿拉夫告诉半岛电视台：“我们知道有两架无人机在上空盘旋，并向船只投放了一种化学物质。我们不知道那是什么化学物质。”

她补充说：“一些人报告称他们的眼睛灼痛。在此之前，他们还被一些船只以非常威胁的方式接近。”

不久之后，以色列突击队登上了船并拘留了船员。活动人士穿着救生衣，举手投降。在被拘留之前，背景中传来一个声音命令他们将手机扔进海里。

针对玛德琳号的袭击，美国伊斯兰关系委员会（CAIR）发表了强烈谴责。CAIR全国执行主任尼哈德·阿瓦德表示：“我们强烈谴责以色列对玛德琳号的懦弱且非法的袭击。当时该船正携带急需的人道主义物资驶向加沙。这是赤裸裸的国际海盗行为和国家恐怖主义。”

“以色列占领当局没有合法权利封锁加沙海岸，更不用说向人道主义援助船投放化学武器并在国际水域绑架其乘客。以色列政府必须对此负责，立即释放玛德琳号及其人道主义活动人士，解除对加沙援助的封锁，并结束种族灭绝行为。”

虽然以色列政府尚未确认这种物质的性质，但自由船队联盟推测这可能是一种化学威慑剂，可能是非致命的致残剂，如催泪瓦斯、“臭鼬液体”、胡椒喷雾或用于人群控制的气溶胶。

这起事件并非没有先例。2010年，以色列部队突袭了另一艘援助船蓝色马尔马拉（Mavi Marmara），导致10名活动人士死亡。2018年，船队的船只在出发前据称被破坏，而在2021年，以色列在被占领的约旦河西岸对巴勒斯坦人使用了恶臭的“臭鼬水”。

专家表示，这种白色喷雾似乎具有心理威慑作用，可能是为了确保活动人士无法记录拦截过程。