加沙战争
6分钟阅读
以色列用"白色化学喷雾"攻击玛德琳援助船。这是什么?
参与加沙援助船的活动人士报告称,他们遭到了一种未知白色物质的喷洒,这种物质覆盖了甲板并模糊了他们的视线,可能是一种化学威慑手段。
以色列用"白色化学喷雾"攻击玛德琳援助船。这是什么?
Madleen Gaza flotilla crew taken to Israel / AFP
20 小时前

据报道，一艘驶往加沙的援助船在国际水域遭到以色列无人机喷洒神秘白色化学物质，随后被突击队登船。活动人士描述称，这种物质导致眼睛灼痛和视线受阻。

这起发生在玛德琳号上的事件引发了人权组织的强烈谴责，包括美国伊斯兰关系委员会（CAIR）。该组织指责以色列对和平活动人士使用“化学武器”，并称这是“国际海盗行为和国家恐怖主义”。

这艘驶往加沙的援助船是自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition，简称FFC）的一部分。周日，该船在国际水域航行时突然被以色列无人机包围，随后以色列部队登船。

这艘玛德琳（Madleen）号是一艘18米长的船，于6月1日从意大利西西里岛卡塔尼亚的圣乔瓦尼利库蒂港启航，执行自由船队联盟组织的最新任务，旨在突破以色列对加沙的封锁并向饥饿的巴勒斯坦人提供援助。

船上共有来自不同国家的12人，包括巴蒂斯特·安德烈、格蕾塔·通贝里、马克·范·雷恩、帕斯卡尔·莫里埃拉斯、雷瓦·维亚尔、里玛·哈桑、塞尔吉奥·托里比奥、苏亚伊布·奥尔杜、蒂亚戈·阿维拉、亚尼斯·马哈姆迪和亚瑟敏·阿贾尔。

据组织者称，这艘船运载了急需的物资，包括婴儿配方奶粉、面粉、大米、尿布、女性卫生用品、水净化设备、医疗用品、拐杖和儿童假肢。

当以色列部队接近时，活动人士表示，船只被喷洒了一种白色物质，导致混乱并限制了视线。几分钟之内，他们的通讯就被切断了，无线电里传来令人不安的声音。

国际团结运动的联合创始人胡瓦伊达·阿拉夫告诉半岛电视台：“我们知道有两架无人机在上空盘旋，并向船只投放了一种化学物质。我们不知道那是什么化学物质。”

她补充说：“一些人报告称他们的眼睛灼痛。在此之前，他们还被一些船只以非常威胁的方式接近。”

不久之后，以色列突击队登上了船并拘留了船员。活动人士穿着救生衣，举手投降。在被拘留之前，背景中传来一个声音命令他们将手机扔进海里。

针对玛德琳号的袭击，美国伊斯兰关系委员会（CAIR）发表了强烈谴责。CAIR全国执行主任尼哈德·阿瓦德表示：“我们强烈谴责以色列对玛德琳号的懦弱且非法的袭击。当时该船正携带急需的人道主义物资驶向加沙。这是赤裸裸的国际海盗行为和国家恐怖主义。”

“以色列占领当局没有合法权利封锁加沙海岸，更不用说向人道主义援助船投放化学武器并在国际水域绑架其乘客。以色列政府必须对此负责，立即释放玛德琳号及其人道主义活动人士，解除对加沙援助的封锁，并结束种族灭绝行为。”

虽然以色列政府尚未确认这种物质的性质，但自由船队联盟推测这可能是一种化学威慑剂，可能是非致命的致残剂，如催泪瓦斯、“臭鼬液体”、胡椒喷雾或用于人群控制的气溶胶。

这起事件并非没有先例。2010年，以色列部队突袭了另一艘援助船蓝色马尔马拉（Mavi Marmara），导致10名活动人士死亡。2018年，船队的船只在出发前据称被破坏，而在2021年，以色列在被占领的约旦河西岸对巴勒斯坦人使用了恶臭的“臭鼬水”。

专家表示，这种白色喷雾似乎具有心理威慑作用，可能是为了确保活动人士无法记录拦截过程。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us