谷歌正在寻找核能解决方案

这家科技巨头对可持续能源的兴趣反映了重要公司追求净零排放的日益增长的趋势。

大型科技公司消耗大量电力，因此他们需要能够在不影响可持续性的情况下提供不间断电力的能源解决方案。

在满足不断增长的能源需求的竞赛中，科技巨头越来越多地将核电作为潜在的解决方案。

继亚马逊和微软等公司之后，谷歌也在考虑使用核能源为运行人工智能（AI）技术和其他数据驱动服务的大型数据中心提供动力。

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在接受采访时表示：“谷歌正在寻找不仅能满足其高能源需求，还能实现净零排放目标的能源。”他说。

皮查伊；他强调，人工智能投资显着增加了公司的能源需求。

OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼(Sam Altman)今年早些时候警告称，人工智能消耗的能源可能会导致能源危机，并指出，如果没有新资源，全球信息网络可能很快就会面临这一问题。

这种担忧导致谷歌和其他公司将核能视为一种稳定的大规模能源。

“净零排放”

今年 7 月，谷歌制定了雄心勃勃的目标，即到 2030 年在其整个运营和价值链中实现净零排放。

然而，谷歌2023年的温室气体排放总量较2019年增加了48%，这意味着该期间的能源消耗总量增加了一倍。

关于零碳目标，皮查伊表示，“这是一个非常雄心勃勃的目标，我们将继续雄心勃勃地朝着这个目标努力。显然，人工智能投资的过程增加了我们的责任。”

向核能过渡

谷歌对核能的兴趣超出了可持续发展目标。

该公司多年来一直在探索各种清洁能源解决方案，包括风能和太阳能。

然而，随着人工智能技术的日益普及，仅靠传统的可再生能源可能还不够。

谷歌首席执行官表示，他们正在评估小型模块化核反应堆（KMR）作为一个有前途的选择。

“我们目前正在评估额外的投资，例如太阳能或小型模块化核反应堆。”

由于小型模块化反应堆（SMR）比传统核电站更加紧凑，因此适合数据中心等能源密集型场所。

皮查伊九月份在卡内基梅隆大学的一次演讲中表示：“当我看到进入新能源领域的资本和创新时，我对中长期持乐观态度。”他说。

“我们历史上第一次拥有这项基础技术，”他说道，并强调了生成式人工智能的影响如何重塑谷歌的能源战略。

他表示，根据这些发展，该公司认为有必要增加对能源资源的投资，以满足高需求。

然而，谷歌并不是唯一一家致力于零碳排放的公司。

亚马逊和微软已与核设施签署了重要协议以支持其运营。

今年早些时候，亚马逊与萨斯奎哈纳核电站签署了一份价值 6.5 亿美元的合同，微软与宾夕法尼亚州三哩岛核电站签署了一份为期 20 年的合同。

尽管微软的目标是到 2030 年实现负碳排放，但其人工智能活动尤其使该公司的排放量比 2020 年增加了 30%。

能量路线

尽管皮查伊尚未具体说明谷歌将在何时何地开始使用核能，但该公司的电源研究揭示了科技行业更广泛的转变。

由于人工智能系统需要消耗大量电力才能有效运行，该行业的能源需求已达到前所未有的水平。

目前对风能和太阳能等传统可再生能源的依赖可能不足以满足这些不断增长的需求。

核技术能够提供稳定、大规模的电力生产，对于面临类似挑战的企业来说可能成为更可行的选择。