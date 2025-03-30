当周五强烈地震袭击缅甸中部时，25岁的赫特敏乌正在曼德勒家旁的清真寺进行斋月礼拜前的仪式性净身。

房屋和清真寺的部分建筑在地震中倒塌，他被埋在瓦砾下，她的两个姨妈也被压倒在坍塌的墙壁下。

居民们迅速赶来营救他的姨妈，但只有一人幸存。

赫特敏乌表示，他的两位叔叔和祖母也被困在混凝土瓦砾下。由于缺乏重型设备，他只能徒手清理瓦砾，但无法移开它们。

“我不知道他们是否还活着。在瓦砾下这么久，我觉得已经没有希望了。”他说道。

赫特敏乌声音颤抖、满面泪流地说：“瓦砾太多了，而且没有救援队来帮助我们”。地震发生在穆斯林聚集在清真寺进行斋月周五礼拜之际，数百名穆斯林被认为在地震中遇难。

据影子政府民族团结政府的报告，超过50座清真寺在地震中受损。

留下的伤痛

一名39岁的曼德勒地区居民描述了他在苏勒贡村试图救出一名被困在倒塌清真寺废墟下的男子时的惊险场景，但由于强烈的余震，他不得不撤离。

这位居民不愿透露姓名地居民说：“我不得不离开他……后来我又进去试图救他。”

“我亲手救出了四个人，但不幸的是，其中三人已经死亡，另一个在我怀里去世了。”

他说，村里三座清真寺被毁，23人丧生。他们那个街区共有10人遇难。

他还提到，政府的限制使得这些清真寺无法进行翻新。

缅甸穆斯林遭到压迫

穆斯林是以佛教徒为主的缅甸的少数群体，多年来一直受到历届政府的边缘化。同时，极端民族主义团体和个人近年来煽动了针对穆斯林的暴力行为。

根据美国国务院2017年的一份报告，缅甸当局多年来一直让穆斯林难以获得修缮或新建清真寺的许可，许多历史悠久的清真寺因无法进行日常维护而成为废墟。

地震还严重损坏了佛教建筑，军政府报告称有670座寺院和290座佛塔受损，但官方损毁报告中对清真寺的损坏情况却只字未提。

名为朱利安·凯尔的一名男子在社交媒体上呼吁提供重型设备，以移开被地震摧毁的混凝土柱。

他写道：“我的家人和其他人被埋在瓦砾下，我们迫切期待援助找到他们的遗体。”

一名来自距离曼德勒约370公里的东努镇的居民表示，当时他正在坎道清真寺礼拜，看到清真寺一侧倒塌，压住了坐在他前面的两名男子。

他说：“我看到很多人从清真寺里被抬出来，其中一些人在我眼前去世了。这真令人心碎。”