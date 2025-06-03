美国伊斯兰关系理事会（CAIR）呼吁美国国务院将印度列为“特别关注国”，此前据报道，印度艾哈迈达巴德市超过8500户穆斯林家庭的房屋被摧毁。

CAIR全国执行主任尼哈德·阿瓦德（Nihad Awad）在周一的一份声明中表示，“印度极右翼的印度教民族主义政府正在加剧对印度穆斯林的针对性行动。暴力和种族清洗变得越来越普遍。”

他说道，“现在是国务院承认印度为特别关注国家并采取行动阻止莫迪政府继续对穆斯林、基督徒、锡克教徒及其他少数群体实施暴力的时候了。”

此前，一份报告指出，在一次反侵占行动中，该地区超过8500户房屋被拆除，导致数千个穆斯林家庭无家可归。

报告称，尽管官员声称此举是针对“非法孟加拉国移民”，但许多失去家园的人已经在此居住了数十年。

报告还指出，此次行动似乎有选择性地针对穆斯林，因为一些印度教徒拥有的房产被保留了下来。

针对印度穆斯林

近年来，印度总理纳伦德拉·莫迪的政府加大了对印度穆斯林的针对性行动。

今年四月，印度议会通过了对瓦克夫（Waqf）立法的有争议修改，引发了全国多个地区的抗议以及推翻该法案的法律斗争。

印度穆斯林认为此举意在改变瓦克夫委员会的结构，加强国家监督，并首次允许非穆斯林被任命到瓦克夫机构。

多年来，莫迪政府一直在拆除穆斯林拥有的房屋和财产，批评者认为这是集体惩罚的一种形式。

印度大约有2亿穆斯林，占总人口的约14%。他们中的许多人面临仇恨犯罪，且通常处于种姓制度的较低层级。