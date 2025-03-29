周一，法国法院将对极右翼领导人玛丽娜·勒庞涉嫌在欧盟议会虚假就业丑闻中的案件作出裁决，这一判决可能会毁掉她2027年竞选总统的机会。

作为三次总统候选人的勒庞，认为2027年是她赢得法国总统职位的最佳时机，她坚决否认任何不当行为。

然而，此案的检察官同时也针对其他国家集会党（RN）高层官员，要求法院对勒庞判处监禁并禁止其担任公职。如果法院采纳这一建议，即使勒庞提出上诉，这项禁令也将生效，从而使她无法参加总统选举。

随着国家集会党在2024年立法选举后成为议会中最大的单一政党，勒庞相信她能够凭借公众对移民问题和生活成本的担忧，在2027年最终赢得爱丽舍宫。

去年，她还在对时任总理米歇尔·巴尼耶的不信任投票中发挥了关键作用，凸显了她的影响力。

如果勒庞失势，等待接任的是她的门徒、现年29岁的国家集会党领袖乔丹·巴尔德拉，他并未卷入此案。然而，即便在党内，也有人质疑他是否具备竞选总统的经验。

勒庞于2011年接任当时的国民阵线（FN）党魁，并迅速采取措施使该党成为一支选举力量，同时试图摆脱其联合创始人、也是她父亲让-玛丽·勒庞的遗产影响。今年早些时候，让-玛丽·勒庞去世。

她将该党更名为国家集会党。

除了勒庞，她的政党也面临指控。国家集会党可能被罚款460万美元，其中不到一半将被缓期执行。

共有24人受到指控，包括9名前欧洲议会议员及其12名议会助理。

去年，检察官建议对勒庞判处五年监禁，其中三年缓刑，并建议两年以佩戴电子手环的方式在狱外服刑，同时罚款30万欧元（约合32.4万美元），并禁止其五年内担任公职。