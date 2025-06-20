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日内瓦会谈启动关键外交攻势 应对以伊紧张局势
在周五的会议上，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇将会见英国、德国、法国和欧盟的外长。
日内瓦会谈启动关键外交攻势 应对以伊紧张局势
Israel Iran Mideast Wars / AP
15 小时前

为防止中东地区发生更大范围的冲突，世界大国将于周五在日内瓦举行一次重要国际会议，以此启动一项旨在缓解以色列和伊朗之间紧张局势的高风险外交努力。

此次会议预计将开启为期两周的窗口期，以寻求对日益升级的对峙局势达成和平解决方案。

英国、法国和德国的高级外交官将与伊朗外长阿巴斯·阿拉格希会面，讨论德黑兰的核计划，并探索可能的缓和对抗的途径。欧盟外交政策负责人卡加·卡拉斯也预计将出席会议。

此次日内瓦会议正值外界对该地区濒临公开冲突的担忧日益加剧之际。官员们表示，此次会谈旨在为下周在海牙举行的北约领导人峰会积累外交势头，届时中东安全问题将成为议程的一部分。

英国外交大臣大卫·拉米在社交媒体X上表达了紧迫感：“中东局势依然危险。我们决心确保伊朗永远无法拥有核武器。”拉米表示，他在白宫与美国国务卿马可·卢比奥和美国特使史蒂夫·维特科夫讨论了如何通过协议避免冲突加剧的问题。

“目前存在一个为期两周的窗口期，可以实现外交解决方案。”

拉米补充道，他将在周五前往日内瓦，与伊朗外长以及法国、德国和欧盟的同行会面。并且说道，“现在是时候制止中东地区的严重局势，并防止任何对各方都无益的地区升级。”

定于6月24日至25日在海牙举行的北约峰会预计将吸引包括美国总统唐纳德·特朗普、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以及其他联盟领导人在内的重要人物出席。

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