土耳其在反恐斗争中进入了一个关键阶段，这一阶段以政治共识和民族团结的新精神为标志。

执政党正义与发展党（正发党）发言人奥梅尔·切利克周一在其X账号上表示，雷杰普-塔伊普-埃尔多安总统 “高度的政治意愿及其包容 ”和开放的态度在塑造这一新阶段中发挥了重要作用。

切利克补充说，民族行动党（MHP）主席德夫莱特·巴赫切利的历史性呼吁、他对最新事态发展的坚定立场以及他所发挥的指导作用，都为加强国家内部团结作出了贡献。他将这一过程描述为全面巩固“国内阵线”。

正发党发言人强调，最近有效且有意义的党际对话步伐，通过协商和相互参与建立起来，使民主政治能够承担责任并提出具体举措——重申了其作为解决问题“合法渠道”的作用。

无恐怖主义的土耳其

谈到伊姆拉勒岛最近发布的声明，切利克表示，PKK决定解散并放下武器，这是土耳其追求“无恐怖主义未来”的重要里程碑。他强调，这是一个关键的转折点，如果全面实现，可能为国家开启一个全新的时代。

然而，他警告说，这一决定必须在各个方面得到全面和具体的实施。切利克表示：“解散和放下武装的决定必须以具体方式执行，涵盖所有PKK分支、延伸组织和非法结构，无一例外。只有这样，才能被视为真正的转折点。”

他指出，这一进程将受到国家机构的实地严密监督，并将定期向埃尔多安总统报告进展情况，并进行全面审计。

切利克强调，这一决定的实现必须在国内和国外同时进行。如果妥善完成，他表示，这将有助于阻止长期以来利用恐怖组织作为地区冲突代理人的帝国主义策略。

团结与民族认同

他解释说，实现“无恐怖主义的土耳其”的愿景不仅标志着安全政策的新篇章，还将在全球政治体系面临日益加深的挑战之际，振兴国家的民主渠道。他认为，土耳其的民主、政治格局和民族团结都将因此得到加强。

他说，“这将确保土耳其大国民议会的政治对话渠道以最大能力运作，我们共和国是所有公民共同的屋顶，民主是解决所有问题的基础，这一理解将更加牢固地扎根。”

切利克继续说道：“凭借我们共同的历史感、命运感和公民意识，我们的未来将继续建立在最强大和最合法的基础之上。每一个积极的进步都将为进一步的进展创造动力。”

切利克重申，“无恐怖主义的土耳其”的目标必须在所有层面上实现——全面、具体且毫不妥协。他说：“实现这一目标意味着所有公民——无论文化、种族或宗教背景如何——都将是真正的赢家。”

他以团结和民族认同的信息结束发言：“即使我们的名字不同，我们共同的姓氏是土耳其共和国。”

切利克重申，关于土耳其国家核心原则或人民价值观的问题没有讨论的余地。他说，“没有采取任何削弱这些价值观的步骤，也永远不会考虑采取这样的步骤。”

他总结道，“无恐怖主义的土耳其”的愿景是埃尔多安总统“土耳其世纪”愿景中最重要的战略支柱之一。

切利克说，“让我们国民放心，土耳其共和国完全掌控着自己的议程。”

恐怖组织解散

长期以来被土耳其视为重大安全威胁的PKK宣布解散并放下武器。

在过去40多年里，这个恐怖组织造成了成千上万男女老少死亡。

PKK被土耳其、欧盟、美国、北约以及世界上其他几个国家认定为恐怖组织。

这个负责数十年流血冲突和暴力的恐怖组织宣布，在5月5日至7日于伊拉克北部举行的大会后解散并放下武器。

土耳其政府长期以来将PKK及其附属组织视为国家安全和地区稳定的主要威胁。

安卡拉始终强调，任何恐怖组织都不应存在于土耳其境内或周边，唯一可接受的结果是通过无条件武装和解散彻底消除恐怖活动。

尽管这一发展可以被视为打击恐怖主义的转折点，但土耳其仍然采取谨慎行动。官员们说，真正的考验在于实践；并强调永久停止武装活动和可核查地拆除恐怖主义基础设施的重要性。