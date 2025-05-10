“坚固壁垒”行动已经开始，”巴基斯坦官方媒体周六早些时候报道。

“多处印度目标正在遭到报复性攻击。”

“Bunyan-un-Marsoos”意为“坚固的结构”或“牢不可破的墙”。

巴基斯坦军方表示，攻击目标包括印度的布拉莫斯导弹储存设施以及位于印度控制的克什米尔地区的帕坦科特和乌德汉普尔空军基地。

据路透社援引印度军方消息称，目前印度正在巴基斯坦境内展开空袭。

印度控制的克什米尔多地传出巨大爆炸声，居民表示，周六的爆炸声在该争议地区的两个大城市斯利那加和查谟，以及驻军城镇乌德汉普尔均有听到。

印度导弹

在巴基斯坦展开反击之前，印度向巴基斯坦境内的三个空军基地发射了导弹，但巴基斯坦军方发言人表示，大部分导弹已被拦截。

这是因上月发生的枪击屠杀事件而引发的冲突的最新升级。印度指责巴基斯坦对此负责，而伊斯兰堡否认任何参与，并呼吁进行国际调查，但这一要求遭到印度拒绝。

印度军方在周五晚间的一份声明中表示，在与巴基斯坦接壤的印度各邦以及印度控制的克什米尔地区，包括斯利那加主城区，共发现了26处无人机活动。

声明称，这些无人机已被追踪并进行了应对。

“局势正受到密切和持续的监控，并在必要时迅速采取行动，”声明中写道。