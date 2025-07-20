巴基斯坦安全力量与武装团体发生冲突，九名武装分子被击毙，三名安全人员受伤。

当局称，冲突发生在汉古县多阿巴区。伤者中包括一名巴基斯坦高级警官。

巴基斯坦安全力量在该国西北部一次定点清除行动中至少消灭了九名武装分子。此次行动是开伯尔-普什图省发起的更大规模安全行动的一部分。

据该省警方的一份声明称，冲突于周六在汉古县多阿巴区发生，当时警方和安全部队正在开展联合行动。

声明中称：“迄今为止共有九名武装分子被消灭，地区清剿行动仍在继续。”

包括汉古县高级警察局长哈立德·汗在内的三名安全人员在冲突中受伤。伤者已被送往科哈特的一家医院接受治疗，据报道他们的情况稳定。

在另一起事件中，巴基斯坦警方在开伯尔-普什图省班努区击落了两架装载炸药的无人机。有关负责人表示，涉事无人机的目标是反恐部门和米里安警察局。

暴力事件

本周早些时候，巴基斯坦发生了多起血腥袭击事件，此次暴力事件就是其中之一。

周三在开伯尔-普什图省和俾路支省发生的袭击和安全行动中，共有10人丧生，其中包括2名警察、1名军官和4名武装分子。

本月初巴基斯坦军队宣布已击毙30名试图从阿富汗越境进入北瓦济里斯坦的武装分子。

伊斯兰堡政府经常指责巴基斯坦塔利班运动（TTP）恐怖组织从阿富汗境内发动跨境袭击。然而，喀布尔政府否认了上述指控。