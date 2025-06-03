联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克表示，加沙援助分发点附近针对平民的“致命袭击”构成了“战争罪”。

在被围困的巴勒斯坦地区，救援人员称，以色列的炮火针对南部城市拉法一个援助分发中心附近的平民，导致周二至少27名巴勒斯坦人死亡，这一数字比此前的统计有所增加。

此前在周日，类似的事件也发生在同一地点，救援人员称至少31人遇难。目击者表示，这些人当时正前往领取援助物资。

图尔克在一份声明中表示：“针对试图获取加沙少量食品援助的绝望平民的致命袭击是不可接受的。”

“连续三天，人们在由加沙人道主义基金会运营的援助分发点附近被杀害。今天早晨，我们收到信息称，又有数十人被杀或受伤。”

‘战争罪’

这一备受争议的以色列和美国支持的加沙人道主义基金会是一个新成立的组织，以色列与其合作在加沙实施新的援助分发机制。

联合国并未与该基金会合作，因为担心其未能符合中立、公正和独立等核心人道主义原则。

图尔克呼吁对每次袭击进行迅速且公正的调查，并追究相关责任人的责任。

“针对平民的袭击构成了对国际法的严重违反，是一种战争罪。”他说。

“巴勒斯坦人面临着最严峻的选择：要么死于饥饿，要么冒着生命危险去获取通过以色列军事化人道援助机制提供的少量食物。”

“这一军事化的系统威胁了生命安全，违反了国际援助分发标准，联合国对此已多次发出警告。”