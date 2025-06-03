国际
3分钟阅读
联合国称，以色列在加沙援助站点周围的"致命攻击"是"战争罪行"
联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克表示，对试图获取加沙地区微薄食援的无助平民发动致命攻击是不可接受的。
联合国称，以色列在加沙援助站点周围的"致命攻击"是"战争罪行"
The Israeli military open fire on Palestinians who receive aid in Gaza. / AA
2 小时前

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克表示，加沙援助分发点附近针对平民的“致命袭击”构成了“战争罪”。

在被围困的巴勒斯坦地区，救援人员称，以色列的炮火针对南部城市拉法一个援助分发中心附近的平民，导致周二至少27名巴勒斯坦人死亡，这一数字比此前的统计有所增加。

此前在周日，类似的事件也发生在同一地点，救援人员称至少31人遇难。目击者表示，这些人当时正前往领取援助物资。

图尔克在一份声明中表示：“针对试图获取加沙少量食品援助的绝望平民的致命袭击是不可接受的。”

“连续三天，人们在由加沙人道主义基金会运营的援助分发点附近被杀害。今天早晨，我们收到信息称，又有数十人被杀或受伤。”

‘战争罪’

这一备受争议的以色列和美国支持的加沙人道主义基金会是一个新成立的组织，以色列与其合作在加沙实施新的援助分发机制。

联合国并未与该基金会合作，因为担心其未能符合中立、公正和独立等核心人道主义原则。

图尔克呼吁对每次袭击进行迅速且公正的调查，并追究相关责任人的责任。

“针对平民的袭击构成了对国际法的严重违反，是一种战争罪。”他说。

“巴勒斯坦人面临着最严峻的选择：要么死于饥饿，要么冒着生命危险去获取通过以色列军事化人道援助机制提供的少量食物。”

“这一军事化的系统威胁了生命安全，违反了国际援助分发标准，联合国对此已多次发出警告。”

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us