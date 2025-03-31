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特朗普: 在4月5日截止日期之前有"很多潜在买家"有意收购TikTok
早前承认中国在达成协议中将发挥重要作用的特朗普表示："也许我会给他们一些关税减免或其他什么来促成这件事"。
特朗普: 在4月5日截止日期之前有"很多潜在买家"有意收购TikTok
"There's tremendous interest in Tiktok," Trump says, adding, "I'd like to see Tiktok remain alive." / AP
2025年3月31日

美国总统唐纳德·特朗普表示，与TikTok的中国母公司字节跳动达成出售这款拥有1.7亿美国用户的短视频应用协议，将在4月5日最后期限之前完成。

特朗普在1月份设定了4月5日的最后期限，要求TikTok找到非中国买家，否则将面临基于国家安全理由的美国禁令。

“我们有很多潜在买家”，特朗普周日晚间在空军一号上对记者表示。

他补充道：“对TikTok的兴趣非常大，我希望TikTok能够继续存在。”

TikTok尚未立即对此发表评论。

据路透社上周五报道，私募股权公司黑石集团正在评估对TikTok美国业务进行小额少数股权投资的可能性。两个消息来源透露，黑石集团正在讨论加入字节跳动Susquehanna International Group General Atlantic 领导下现有的非中国股东阵营，注入新资本以竞购TikTok的美国业务。

这一团队已成为最有力的竞标者。

华盛顿方面表示，TikTok由字节跳动拥有使其受制于中国政府，北京可能利用该应用对美国进行影响操作并收集美国人的数据。

特朗普此前曾表示，如果社交媒体应用的协议未能达成，他愿意延长4月的最后期限。

上周他承认中国在达成协议中将发挥重要作用并表示：“也许我会给他们一些关税减免或其他什么来促成这件事"。”

美国副总统JD·万斯表示，他预计解决社交媒体平台所有权问题的协议大致条款将在4月5日之前达成。

自2024年一项以压倒性两党支持通过的法律要求字节跳动在1月19日之前剥离TikTok以来，这款应用的未来一直悬而未决。

白宫在备受关注的交易谈判中前所未有地深度参与，几乎扮演了投资银行的角色。

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