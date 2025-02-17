德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）在11月解除了财政部长克里斯蒂安·林德纳（Christian Lindner）的职务后，本周最终迎来了自己的政治终结。

朔尔茨在德国联邦议院的信任投票中落败，为2025年2月23日提前举行选举做好了准备。

这一政治变局标志着德国由三党组成的“红绿灯联盟”（红色代表社会民主党，黄色代表自由民主党，绿色代表绿党）正式瓦解，也预示着欧洲经济强国的未来正处于关键时刻。

改革热情已经消退，民众似乎更倾向于回归“昔日的美好时光”。朔尔茨政府的垮台是一个雄心勃勃的改革与残酷现实碰撞的故事。

公众支持率下降

朔尔茨的三党联盟难以推动其议程，并失去了民众支持。德国历来对快速变化持谨慎态度，并且没有为高昂的成本做好准备。改革沟通不畅及其意想不到的后果引发了民众的不满。

每个联盟伙伴都要对一系列沟通错误负责。朔尔茨在向乌克兰提供哪些武器系统的问题上举棋不定，在支持与担忧之间反复摇摆。

副总理罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）认为，更换私人住宅的供暖系统是实现气候变化目标的简单解决方案。然而，该法案的早期草案被自由民主党（FDP）泄露，小报媒体随即指责哈贝克，称其提出的政策将迫使房主用昂贵的热泵取代燃气和燃油供暖系统，从而在经济上压垮他们，并给他冠上了“供暖铁锤”（Heizhammer）的称号。

此外，自由民主党还否决了欧盟27个成员国经过多年谈判达成共识的立法，损害了德国在欧盟决策过程中的信誉。

政府自上而下的治理方式被许多人视为“家长式”作风，而改革的高昂成本逐渐超越了预期的收益。

经济问题

联盟内部的纷争也动摇了政府的稳定。尽管社民党（SPD）、自民党（FDP）和绿党（Grüne）的领导人——朔尔茨（Scholz）、林德纳（Lindner）和哈贝克（Habeck）最初表现得比较团结，但他们彼此不同的世界观和性格特征出现的冲突日益加剧。

林德纳的野心，尤其是在作为小党派的合作伙伴时，引发了紧张关系。同时，他因行为过于像商界的游说者，而不像一位真正为国家服务的领导人而受到批评。

外部因素也使局势更加复杂。德国出口驱动型经济受到全球供应链中断、通货膨胀和能源危机的严重打击。

这些问题源于西方对俄罗斯的制裁、乌克兰和中东的战争以及索马里海盗袭击非洲之角的集装箱船。然而，新冠疫情的长期影响也对全球化产生了负面影响。

这些挑战暴露了德国的结构性弱点，例如人口老龄化、劳动力短缺和缺乏创新，尤其是在子行业领域中。汽车行业未能实现从内燃机向电动汽车的转变。

极端主义的崛起

民粹主义的兴起给德国政局增添了另一层复杂性。在不确定的时期，极端主义的声音在左右两派中都有所体现，对德国战后作为一个自由、宽容和包容社会的共识提出质疑。

极右翼最极端的例子是德国选择党（AfD）。这个民族主义、种族主义、反移民的党派采取了民粹主义策略；诉诸情感，传播简化的信息，并试图破坏现有政治体系的运作。

在另一端，受过马克思主义教育的萨哈·瓦根克内赫特（Dr. Sahra Wagenknecht）则是一个重要人物。作为前东德共产党成员的瓦根克内赫特，通过创立自己的运动，迅速在东德的两个地方政府中占据了小党派的地位。

瓦根克内赫特将其魅力型领导风格、左翼经济政策与反移民言论相结合。两个极端党派都要求改变现有政治体制，并且都支持亲俄立场。

随着德国即将迎来提前选举，选民将不得不在继续现状和操控民众恐惧的民粹主义者之间做出明确选择。

新政府，同样的政策？

2025年最有可能的结果似乎是中央重新洗牌。预计反对派保守派将增强力量，但他们不足以独自执政。这种情况表明，德国下一届政府表面上将有所不同，但政策将与前几届政府相似。

对国际社会来说，这意味着德国将继续致力于多边主义、北约和欧盟。但预计不会采取任何大胆举措来深化欧洲一体化或做出重大的外交政策改变。

能克服困难吗？

即将举行的选举反映了德国社会变革需求与稳定愿望之间更广泛的矛盾。随着外部压力不断增大——美国新政府上台、全球贸易战和安全威胁——德国下一届政府可能被迫采取比谨慎的选民所希望的更为果断的行动。

毕竟，将在接下来两个月的短暂竞选中上演的德国政治大戏，是许多西方民主国家所面临挑战的缩影：我们如何在不疏远民众的情况下实现必要的变革？

这一平衡行为的结果将远远超出德国国界，并决定欧洲的未来及其在全球舞台上的角色。

积极的消息是，德国并未陷入深度危机，选举结果也不会导致灾难性的变化。在民主国家，如果人民需要，组建由新成员组成的联合政府是很正常的。但问题是：这足以应对所面临的困难吗？