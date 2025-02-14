周一，孟加拉国临时政府对邻国印度一位政治家呼吁派遣联合国维和人员保护该国印度教徒和其他少数民族免受暴力袭击的呼吁感到震惊。

该国 8 月发生的学生领导的起义导致铁腕统治 15 年的总理谢赫·哈西娜 (Sheikh Hasina) 下台。

在哈西娜被赶下台后的混乱时期，对那些被认为支持其政权的人的报复导致了对少数印度教社区的多次袭击。印度教社区领导人表示，他们担心进一步的暴力事件。

印度西孟加拉邦与孟加拉国有着密切的文化和语言联系，该邦首席部长马马塔·巴纳吉周一呼吁新德里向联合国表达其关切。

巴纳吉说：“可以向孟加拉国派遣维和人员，我们的人民就可以得到拯救。”

“相互利益”

孟加拉国外交部长图希德·侯赛因对印度自哈西娜被解职以来对该国领导层最大的批评表示遗憾。

“我不知道，我不明白玛玛塔·班纳吉为什么会发表这样的声明。我个人认识她，我去过她家好几次，”他告诉记者。

图希德指责印度媒体散布有关孟加拉国印度教徒状况的错误信息，但向邻国政府发出了更为安抚的信息。

“问题是可以解决的，”他说。 “相互利益必须得到保护，孟加拉国希望与印度建立友好关系。”

图希德是哈西娜被解职后负责实施民主改革的临时内阁成员，他还表示，他还会见了其他外国外交官，以消除对少数群体问题的误解。

在这个拥有1.7亿人口的国家，公众普遍对哈西娜主要国际支持者印度持负面态度。