随着2024年接近尾声，金砖国家的显著扩张成为今年最大的地缘政治新闻。

自本世纪中期以来，金砖国家非正式地出现在世界政治视野中。但今年，该组织的黎明迎来了辉煌的日出，并承诺建立一个更公平的多极世界秩序。

这是由于该联盟的会员数量、会员基础和全球追随者数量前所未有的增长所引发的。

值得注意的是，今年金砖国家的崛起，加速了美国主导的G7集团在世界政治中的霸权地位的衰落。对于那些因其他议题——加沙、乌克兰、美国大选和叙利亚——而忽视了正在酝酿的变革潮流的人来说，2024 年是金砖国家的分水岭之年。

今年发生的事件表明，世界秩序最终正在转向平衡的地缘政治格局。 2024年可能意味着以美国为首的少数西方国家帝国主义倾向的终结。

这一年为建立一个由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非（金砖国家最初成员）以及该组织的新成员国和新伙伴国家民主治理的开放、公正和平等的世界秩序奠定了基础。

直奔金砖国家

快速浏览一下事件的时间线，我们就会发现为什么2024 年是世界政治的分水岭一年。

1月1日，又有4个国家（埃及、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚）正式加入金砖国家，金砖国家成员国数量由5个增至9个。 10月份，金砖国家迎来了新的转折点，邀请阿尔及利亚、白俄罗斯、玻利维亚、古巴、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚、尼日利亚、泰国、乌干达、乌兹别克斯坦和越南等十几个国家成为“伙伴国”。

这一消息是在俄罗斯喀山举行的第十六届金砖国家峰会期间宣布的，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安也出席了此次峰会。

值得注意的是，作为北约重要成员国的土耳其也被授予金砖国家伙伴地位。埃尔多安表示，土耳其与金砖国家（BRICS）日益发展的关系并不构成对其北约成员身份和欧盟候选国地位的替代选项。

土耳其贸易部长奥梅尔·博拉特（Ömer Bolat）在 11 月中旬确认了这一提议。他说：“至于土耳其在金砖国家中的地位，他们向土耳其提供了准成员国地位。这是金砖国家组织结构的一个过渡过程。”

显然，许多国家已经报名参加今年的金砖国家合作，有的以正式成员身份，有的以准成员国身份。此外，此前有报道称，至少有40个国家有兴趣加入该组织。

向西方传达两条信息

金砖国家的增长故事从此进一步发展。近期两项最新进展强调了欧盟愿意在以美国为首的西方国家的帝国主义阴影逐渐消退的世界中推动积极变革。

一是创建美元全球替代品的象征性举措。另一项是努力在紧密联系的西方之外开展国际合作，共同发展人工智能。

2024年金砖国家领导人喀山峰会期间，领导人隆重推出具有象征意义的“金砖国家钞票”。

首批金砖国家成员国国旗被印在纸币上。尽管这不是一种功能性货币，但它的推出表明了金砖国家探索美元替代品的倾向；美元常常被视为美国主宰世界经济的工具。尽管金砖国家货币成为现实的前景似乎为时过早，但这一想法表达了成员国寻求摆脱美元主导地位的的愿望。

在国际贸易“去美元化”讨论日益高涨的框架内，金砖国家货币的推出无疑引起了七国集团的不满。

特别是在10月23日金砖国家正式批准使用本币进行跨境支付之后。欧盟希望建立一个不依赖美国控制的金融工具（如西方支付机制 SWIFT）的经济体系。

12月11日还发生了另一件令七国集团（G7）不愿发生的事情。

普京在莫斯科出席人工智能会议时表示，俄罗斯将同金砖国家等国家合作发展人工智能。其既定目标是创造一种替代方案，以取代美国试图独自主导新技术的普遍趋势。

七国集团和金砖国家：不断变化的现实

随着金砖国家在全球范围的影响力迅速扩大，人们不禁要问：七国集团落后于金砖国家究竟意味着什么？

这种变化的现实对于金砖国家来说是令人兴奋的，而对于七国集团来说却是黯淡的。

七国集团（G7）实际上是七个所谓最发达经济体组成的集团，其中包括美国、英国、加拿大、法国、德国、日本和意大利。其中还包括由 27 个欧洲国家组成的经济集团--欧盟。

多年来，以华盛顿为首的七国集团一直主导着国际关系、全球经济和媒体叙事，而很少承认中国、俄罗斯、土耳其和印度等其他大国的贡献。

快进到现在，权力格局已经发生了变化。七国集团正在稳步丧失其权力和实力——这在十年前是不可想象的。 1990年，七国集团占全球GDP的比重为66%，并连续几年保持高位。

当时，以美国为首的西方可以肆意发动战争，干涉不结盟国家的内政，并把世界银行、国际货币基金组织部署到穷国。

随着时间的推移，情况发生了变化。 2022年，G7占全球GDP的份额将降至44%。

值得注意的是，自2021年美军从阿富汗撤军以来，华盛顿从未发动过新的战争。并且尚未展现出和平解决乌克兰，加沙、叙利亚混乱和也门冲突的能力。金砖国家为何与众不同。

与之形成鲜明对比的是，金砖国家占全球GDP的比重已升至37%。尽管欧盟对世界经济的主导地位日益增强，但它并未表现出发动战争或进行干预的意愿。

这种平衡的做法是可能的，因为与专注于帝国主义的七国集团相比，金砖国家是一个更加分散的政府集团，拥有不同的地缘政治观点和和平主义外交政策。

随着我们迈向2025年，七国集团必须进行一些深刻的反省。金砖国家集团（扩大后更名为“金砖国家+”）覆盖全球约40%的人口。

金砖国家+拥有七国集团国家不容忽视的丰富自然资源。并且金砖国家+拥有庞大的消费市场，七国集团国家的跨国公司都依赖这些市场。

尽管乌克兰战争、加沙危机、唐纳德·特朗普的选举胜利以及叙利亚的动荡占据了新闻头条，但金砖国家的悄然崛起显然已作为今年最重要的转型故事之一而被载入史册。