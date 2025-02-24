土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，土耳其在无人机生产方面是全球领先者，并在国防工业出口方面排名世界第11位。

埃尔多安周日在首都安卡拉举行的执政党正义与发展党（AK党）大会上发表讲话时表示：“土耳其在无人驾驶航空器的生产方面处于全球领先地位，并在国防工业出口方面排名世界第11位。”

他指出，土耳其正处于一场重大转型和经济突破的前夜，并补充说，地区的发展“将促进这一进程”。

埃尔多安还提到，政府已经为“土耳其世纪”制定了一项改革计划，他将其称为“全面的”，旨在提升国家的增长潜力和生产力。

“土耳其接近消除恐怖主义”

埃尔多安还对土耳其及其所在地区即将根除恐怖主义表示乐观，并呼吁土耳其人、库尔德人和阿拉伯人团结起来，摧毁几十年来助长暴力的势力。

“如果真主愿意，恐怖、暴力和武器的阴影将完全从我们的国家和地区消散的时代即将到来。”

“我们将作为土耳其人、库尔德人和阿拉伯人团结起来，摧毁那个以我们孩子的鲜血为生的恐怖之墙，这一状况已经持续了40年。”

他还表示，消除恐怖主义将为更广泛的政治和经济进步铺平道路。“一旦恐怖主义问题得到解决，从民主到发展，从兄弟情谊到区域一体化的新时代大门将打开。”

来源：英国国防部长也曾赞扬土耳其无人机