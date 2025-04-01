缅甸于周二举行了一分钟默哀仪式，以悼念在灾难性地震中遇难的超过2千名受害者。这场地震导致道路断裂、建筑倒塌，甚至远至曼谷的地区也受到影响。

在震源深度较浅的上述7.7级地震发生四天后，许多缅甸民众仍在户外过夜，因为他们无法返回被毁的家园，或是担心余震带来更多危险。

当地时间12点51分02秒（格林尼治时间06点21分），即地震发生的确切时间，警报声响彻全国，整个国家停下脚步，悼念逝者。

曼德勒是缅甸第二大城市，拥有170万人口，在这次地震中遭受了最严重的破坏之一。在城市受灾最严重的地点之一-天景公寓外，救援人员停下手中的工作，双手背在身后，列队默哀。

官员和工作人员站在警戒线后，亲属则在更远处注视着。当警报声响起时，一面缅甸国旗在救援帐篷旁的竹竿上降半旗飘扬。

这一悼念活动是执政军政府宣布的全国哀悼周的一部分。在此期间，官方建筑的旗帜将降半旗至4月6日，以表达对生命损失和财产损毁的慰问。

军政府周一表示，目前已确认2056人死亡，超过3900人受伤，270人失踪。邻国泰国至少有20人遇难。

然而，随着救援人员抵达因地震而通信中断的城镇和村庄，死亡人数预计将大幅上升。

超过1000名外国救援人员飞抵缅甸协助救援。据缅甸官方媒体报道，全国范围内有近650人从废墟中获救。

据《缅甸环球新光报》报道，遇难者中包括约500名穆斯林，他们在清真寺内进行周五礼拜时遭遇地震丧生。

露天过夜

数百名曼德勒居民在露天度过了第四个夜晚，他们的住宅被毁，或是担心余震会带来更多破坏。

“我感到不安全。我的房子旁边有六七层高的建筑物倾斜，随时可能倒塌，”在户外过夜的钟表匠索廷特告诉法新社记者。

一些人有帐篷，但许多人——包括婴儿和儿童——只能在道路中央的毯子上睡觉，以尽量远离受损建筑物。

在城市周围，公寓楼被夷为平地，一处佛教宗教建筑群被摧毁，酒店变成扭曲的废墟。

在一处考试大厅，建筑的一部分在地震中倒塌，当时数百名僧侣正在参加考试。书包堆放在外面的桌子上，成为遇难者未被取走的遗物。

消防车和重型起重设备停在外面，一支印度救援队正在处理建筑物的残骸。一名印度官员表示，现场气味“非常浓烈”。

在城市的多个灾难现场，尸体在高温中腐烂的气味令人难以忽视。

在曼德勒郊区的一处火葬场，已经接收了数百具尸体进行处理，随着更多受害者从废墟中被挖出，还会有更多遗体送来。

国际援助行动

即使在周五地震发生之前，缅甸5000万人口已经深受苦难。自2021年军方推翻政府以来，该国经历了四年的内战。

联合国表示，在地震前，至少有350万人因冲突而流离失所，其中许多人面临饥饿风险。

军政府表示正在尽力应对灾难，但最近几天有多份报告称，军方在地震灾难中仍对反对其统治的武装团体进行空袭。

联合国缅甸问题特使朱莉·毕晓普周一呼吁各方停止敌对行动，集中精力保护平民并提供援助。

为应对地震，军政府首领敏昂莱呼吁国际援助，这与以往孤立的军政府在重大灾难后拒绝外国援助的惯例形成鲜明对比。

自地震以来，国际援助行动包括红十字会与红新月会国际联合会发起了一项紧急呼吁，目标是筹集1亿美元帮助受害者。

距震中数百公里的曼谷市政府表示，当地死亡人数已升至20人，其中绝大多数是在一座正在建设的30层高楼倒塌时遇难的。