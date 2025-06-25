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埃尔多安评估1千亿美元的土美贸易额目标
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在荷兰国王举办的北约领导人也出席的晚宴上会见了美国总统特朗普。
埃尔多安评估1千亿美元的土美贸易额目标
Cooperation in multiple sectors would help in hitting trade targets, Erdogan tells Trump on NATO summit sidelines. / AA
2025年6月25日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在荷兰国王威廉-亚历山大夫妇为参加北约国家元首和政府首脑峰会的各国领导人及其配偶举办的晚宴上会见了美国总统唐纳德·特朗普。

据安纳托利亚通讯社报道，埃尔多安和特朗普北约峰会期间在海牙举行的会谈中讨论了地区和全球问题以及双边关系。

土耳其总统对“在美国总统特朗普的努力下实现的以伊停火”表示满意，呼吁实现永久和平，结束加沙种族灭绝，并就俄乌战争进行对话。

据安纳托利亚通讯社提供的消息，总统埃尔多安强调，在能源、投资和国防领域与美国有着巨大的合作潜力，并表示推进双边关系有助于实现1000亿美元的贸易额目标。

两位领导人都强调，作为北约的主要盟友，加强北约的威慑力至关重要。

据TRT世界频道记者哈桑·阿卜杜拉在海牙报道，埃尔多安总统感谢特朗普促成伊朗-以色列停火，同时也对被围困的加沙地带持续的危机表示担忧。

陪同埃尔多安的人员有哪些？

埃尔多安总统于周二凌晨抵达荷兰，参加为期两天的北约峰会。抵达阿姆斯特丹史基浦机场的土耳其领导人埃尔多安受到荷兰官员、土耳其驻北约大使巴萨特·奥兹图尔克和土耳其驻海牙大使塞尔丘克·乌纳尔的迎接。

随后，他前往峰会举办地海牙。陪同总统访问的官员包括土耳其第一夫人埃米萘·埃尔多安、外交部长哈坎·菲丹、国防部长亚萨尔·古莱尔、国家情报局局长易卜拉欣·卡林、总统府通讯局局长法赫雷丁·阿尔屯以及总统外交政策和安全首席顾问阿基夫·恰阿泰·克勒奇。

第一夫人埃米萘·埃尔多安与总统埃尔多安一起参加了在皇宫举办的晚餐。

预计土耳其总统将在峰会期间与多位世界领导人举行双边会谈，重点讨论威胁欧洲-大西洋地区的战略风险和威胁。

为期两天的北约峰会定于周三结束。

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