美国对国际刑事法院的四名法官实施了制裁，其中包括因对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡发出逮捕令而受到关注的法官。这一举措表明美国正在加大力度削弱这一国际司法机构的作用。

这四名位于海牙的法官均为女性，她们将被禁止进入美国，其在全球最大经济体中的任何财产或其他利益也将被冻结。这种措施通常针对美国的对手政策制定者，而非司法官员。

美国国务卿马可·鲁比奥在声明中表示：“美国将采取我们认为必要的任何行动，以保护我们的主权、以色列的主权以及其他美国盟友免受国际刑事法院的非法行为。”

鲁比奥还呼吁：“我呼吁仍支持国际刑事法院的国家——许多国家的自由是通过美国的巨大牺牲换来的——共同抵制这一对我们国家和以色列的可耻攻击。”

对此，国际刑事法院迅速作出回应，发表声明称：“这些措施显然是试图破坏一个由125个缔约国授权的国际司法机构的独立性。”

人权观察组织呼吁其他国家发声，重申国际刑事法院的独立性。该法院于2002年成立，旨在当国家无意或无能力追究严重罪行责任时，对个人进行起诉。

该组织国际司法主任丽兹·埃文森表示，这些制裁“旨在阻止国际刑事法院追究以色列和巴勒斯坦地区严重罪行的责任，同时以色列在加沙的暴行不断升级，其中包括美国的共谋。”

被制裁的两名法官分别是斯洛文尼亚的贝蒂·霍勒和贝宁的雷恩·阿拉皮尼-甘苏，她们参与了去年11月对内塔尼亚胡发出逮捕令的相关程序。

法院发现，内塔尼亚胡和前以色列国防部长约阿夫·加兰特在加沙冲突中涉嫌使用“饥饿作为战争手段”，构成战争罪的“合理依据”。

以色列指控国际刑事法院存在偏见，愤怒地否认战争罪指控，同时拒绝由南非在国际法院提起的种族灭绝指控。

另外两名法官是秘鲁的卢兹·德尔·卡门·伊瓦涅斯·卡兰萨和乌干达的索洛米·巴伦吉·博萨，她们参与了授权调查美国军队在阿富汗战争期间涉嫌战争罪的相关程序。

美国和以色列均未加入建立国际刑事法院的《罗马规约》。

然而，美国几乎所有的西方盟友——包括日本、韩国、绝大多数拉丁美洲国家以及非洲的大部分地区——都是该规约的缔约国，并在理论上有义务在嫌疑人抵达其领土时将其逮捕。

特朗普在其第一任期内，因阿富汗调查对时任国际刑事法院首席检察官实施了制裁。

2020年特朗普败选后，时任总统乔·拜登对国际刑事法院采取了更为和解的态度，选择根据具体案件进行合作。

鲁比奥的前任安东尼·布林肯撤销了制裁，尽管对其在以色列问题上的立场持批评态度，但在国际刑事法院对俄罗斯入侵乌克兰的调查中与其合作。

2023年，国际刑事法院法官对俄罗斯总统普京发出了逮捕令，指控其在战争期间涉嫌大规模绑架乌克兰儿童。