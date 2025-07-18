伊斯坦布尔机场连续第二年被评为全球最佳机场。

伊斯坦布尔机场连续第二年被《旅游+休闲》杂志评为全球最佳机场。两年前该机场排名第七，如今雄踞榜首。

作为欧洲最大的机场，伊斯坦布尔机场根据领先旅游杂志《旅游+休闲》的一项调查，连续第二年被评为全球最佳机场。

与去年相比，该机场的得分也有所提高，从95.79分上升至98.57分。伊斯坦布尔机场在2023年的调查中以83.36分的读者评分排名第七，《旅游+休闲》杂志称其今年的表现“尤为令人印象深刻”。

《旅游+休闲》读者根据机场的便利性、值机体验、安全保障、餐饮选择、购物和整体设计等标准对机场进行了评估。伊斯坦布尔机场运营商 İGA 于 7 月 17 日宣布，颁奖典礼在该杂志总部纽约举行。

İGA 伊斯坦布尔机场的奖项由该杂志主编 Jacqueline Gifford 颁发给企业传播总监 Gökhan Şengül。

Şengül 表示：“我们非常荣幸 İGA 伊斯坦布尔机场提供的服务不仅因其卓越的运营，还因其文化价值而获得认可。土耳其文化以其热情好客、优雅和超越全球标准的服务理念脱颖而出，这对我们来说意义非凡。”

还表示：“我们非常自豪能够在国际舞台上代表 İGA，也代表伊斯坦布尔和我们国家丰富的文化遗产并在此过程中为其品牌价值做出贡献。”

İGA伊斯坦布尔机场于2021年成为首个入选该杂志权威排名的土耳其机场，并于2024年被评选为全球最佳机场。

Şengül表示：“今年十大榜单中继伊斯坦布尔机场后入围的有新加坡、卡塔尔、阿联酋、韩国、日本、印度和香港等全球领先机场，这凸显了İGA在全球舞台上取得的卓越成就。”

去年伊斯坦布尔机场是欧洲第二繁忙的机场，今年4月开始三条跑道同时运营。

凭借这一里程碑，伊斯坦布尔机场成为欧洲首个拥有三条跑道的机场，也是继美国之后全球第二大跑道机场。预计到2024年该机场的客流量将达到约8000万人次，成为欧洲第二大、最繁忙的机场。

此外，根据国际机场协会欧洲分会2024年欧洲年度交通报告，伊斯坦布尔机场去年是欧洲最繁忙的航空货运枢纽。

根据欧洲空中航行安全组织（Eurocontrol）每周的数据，伊斯坦布尔机场日航班量屡次位居欧洲榜首。