伊朗在反战的特朗普和痴迷于安全的神职人员之间徘徊

这取决于谁在特朗普和伊朗问题上占上风——特朗普选择了一个鹰派内阁，而伊朗则在是否做出政治让步或加强对抗美国的问题上存在分歧。

随着新任美国总统2025年1月20日开始其第二个非连续任期，中东将继续考验美国特别是在伊朗问题上的新的领导能力。许多地缘政治分析人士想知道特朗普此次对德黑兰的政策将是什么。

特朗普的胜利在伊朗政界引发了不同的解读和争论，加深了重要的意识形态分歧，特别是改革派和保守派之间的分歧。

2016年特朗普首次就任总统，他的入主白宫标志着国际关系、特别是在中东地区关系变革时代的开始。

特朗普政府单方面退出奥巴马政府时期签署的《伊朗核问题全面协议》并随后实施“极限施压”政策，导致伊朗政局发生重大变化。这些政治举措导致伊朗主要政治参与者对特朗普政府的看法和解读产生重大差异。

例如，特朗普退出核协议后，伊朗著名改革派立即致信特朗普，主张伊朗与他进行直接谈判。

作为回应，伊朗强硬派要求时任总统哈桑·鲁哈尼政府暂停伊朗根据核协议第 37 条承担的义务，以回应特朗普退出该协议。

俄罗斯、中国和平衡政策

随着特朗普重返白宫，伊朗再次面临因保守派和改革派之间的意识形态分歧而产生的政治紧张局势。

改革派认为，特朗普遏制中国和减少美国在中东军事存在的战略使得与伊朗达成协议不可避免。

换句话说，与伊朗签署协议是推进美国全球目标的战略需要。

但这一前景完全取决于特朗普是否采取务实态度，并利用伊朗协议在国内外留下和平缔造者的个人遗产。伊朗改革派将特朗普的反战言论解读为战略机遇，认为与伊朗达成协议的成本远低于发动战争的经济和政治负担。

尽管特朗普领导下达成的美伊协议将削弱德黑兰与莫斯科和北京的关系，但伊朗改革派似乎愿意承担风险，寻求建立多重联盟。

另一方面，保守派强调维护伊朗安全和当前的地缘政治地位。这与新一届美国政府的观点相冲突，因为特朗普将要求伊朗在地区行为上，特别是针对伊朗支持中东“抵抗轴心”等地区联盟的行为上做出彻底改变。

特朗普政府中许多鹰派人物主张对伊朗采取更强硬、更不妥协的政策。如果伊朗与敌对的美国进行谈判，这将损害德黑兰精心塑造的军事形象，引发伊朗国内的强烈反对，也将破坏战略伙伴中国和俄罗斯对伊朗的信任，导致他们限制与德黑兰的贸易和军事关系。甚至沙特阿拉伯和以色列等地区竞争对手也会获得勇气采取严厉措施来限制德黑兰在该地区的影响。

2016 年特朗普单方面退出核协议，使保守派认为华盛顿是一个不值得信任的。此外，特朗普政府在伊朗导弹计划和地区影响力问题上的强硬立场，使反对与保守派进行潜在谈判的反对派的实力得到加强。

特朗普时代伊朗的战略将会是什么？

伊朗政府可能会采取双管齐下的战略——一方面致力于通过缓解全球紧张局势来缓解国际压力，另一方面致力于通过扩大地区影响力来增强战略威慑力。

这一做法将体现在德黑兰的外交话语中。伊朗在保持开放谈判形象的同时，将继续加强防御和地区代理力量，以免忽视其外交政策目标。

伊朗在西方媒体和智库中的影响力网络将在说服世界，特别是欧美领导层不应忽视对话机会方面发挥关键作用。鉴于特朗普第一任期内美国和欧盟之间因华盛顿为保护欧洲免受俄罗斯威胁而承担的财政负担而出现外交紧张局势，许多分析人士认为，伊朗预计特朗普第二任期内也会出现类似的态势。伊朗可以从这种分裂中受益。

另一方面，德黑兰可能会继续不间断地推进其核计划，同时继续与国际原子能机构进行有限但战略层面的合作。

但在经济危机不断加深的背景下，伊朗可以为不同意见提供一些空间，因为这可以帮助该国总统获得欧洲民主国家的默许支持。

因此，伊朗很可能会解除对一些社交媒体平台的封锁，提供高速互联网接入，并允许宗派和民族表达一些要求。

总体而言，尽管特朗普重返白宫，核计划仍在继续，并显示出形成多层次战略的迹象，以维持其在国内和外交政策方面的地位。

但这很大程度上取决于特朗普如何应对伊朗精心策划的举动。鉴于特朗普好战且反复无常的性格，德黑兰要么会受到新一轮制裁的挤压，并在​​地区遭受战略损失，要么会克服这一过程，与华盛顿翻开新的一页。

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