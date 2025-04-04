韩国宪法法院将在周五对总统尹锡悦的弹劾案作出备受期待的裁决，此前他因宣布戒严而被暂停职务数月。

2024年12月3日尹锡悦试图破坏文官统治，导致韩国陷入政治混乱。他派遣武装士兵进入国会，但议员们顶住压力否决了戒严措施，并迅速对他进行了弹劾。然而，这几个月的政治不稳定对韩国经济造成了冲击，同时也让国家陷入领导真空，而此时美国总统唐纳德·特朗普正对该地区实施关税措施。

宪法法院已经进行了数周的弹劾听证会，以决定是否正式将尹锡悦免职，并花费数周时间对此案进行审议。这引发了大量猜测，有人认为法官们可能在内部存在激烈分歧。

“总统弹劾案的裁决将于2025年4月4日在宪法法院作出，”法院周二在一份声明中表示。

要将尹锡悦免职，法院八名法官中至少需要六人投票赞成。如果弹劾被确认，将触发总统选举，选举必须在60天内举行。

每个周末成千上万的韩国民众在首尔市中心举行集会，支持或反对尹锡悦。

尹锡悦曾是一名检察官，今年1月因叛乱指控被拘留，但在3月初因程序问题获释。他始终态度强硬，指责反对派“恶意攻击”。

他也是韩国历史上首位因刑事案件受审的在任总统，目前因试图实施戒严而面临叛乱指控。

新选举

“经过漫长的四个月等待，宪法法院终于回应了人民的期待，”反对党民主党发言人表示。“我们相信法院将展现捍卫韩国宪法秩序和建国原则的坚定决心，通过罢免尹锡悦这位叛乱分子来维护国家正义。”

尹锡悦所在的政党表示欢迎法院作出裁决，并希望判决能够“公平公正”，不会引发进一步的社会动荡。

国民力量党表示：“我们将尊重并接受法院的决定。裁决之后，执政党和反对党都必须带头缓解公众分裂，促进国家团结。”

如果宪法法院决定正式罢免总统，将触发总统选举，目前反对党领袖李在明是最有可能的胜选者。

上周一家上诉法院推翻了李在明的选举法定罪，这可能为他竞选总统扫清障碍。但如果在选举前该判决被重新恢复，他将失去议员资格，并在未来五年内不得参选，包括下次总统选举。

梨花女子大学教授利夫-埃里克·伊斯利表示，许多韩国人可能认为对李在明的裁决是在“解读政治风向”。“这是司法机构试图化解过去三年的法律斗争，让韩国的政治危机通过选举而非法院来解决。”

在另一案件中，宪法法院上周驳回了对总理韩德洙的弹劾，使其恢复代理总统职务。他是在总统因宣布戒严被暂停职务后担任这一职务的。

专家表示，上述裁决与尹锡悦弹劾案的待决决定没有直接法律关联，因为它并未聚焦于戒严本身的合法性问题。