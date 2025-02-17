土耳其
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土耳其警告经济学家:我们不会屈服于媒体游戏
土耳其总统府通信局局长就土耳其司法案件事实被歪曲以及针对总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的攻击警告了《经济学家》杂志。
土耳其警告经济学家:我们不会屈服于媒体游戏
根据阿尔利克·阿尔敦在《半岛电视台》发表的题为"G20应主动承担责任"的文章,他强调G20必须关注沟通和打击虚假信息。 / AP
2025年2月17日

土耳其总统府通信局局长法赫尔丁·阿尔通就《经济学人》歪曲土耳其司法案件的事实并针对总统埃尔多安一事发出警告。

他在周日于其官方账号上发文称：《经济学人》通过歪曲由土耳其独立司法机构管理的一些案件和正在进行的调查，直接将矛头指向我们的总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。同一家杂志在面对以色列在加沙的种族灭绝和野蛮屠杀时保持沉默数月，现在却试图教训我们。

土耳其总统府通信中心主任还谴责《经济学人》无视全球法律原则并无条件支持以色列的行为。

他强调：我们不会从这样一家无视全球法律原则、无条件支持以色列并试图压制为受压迫的巴勒斯坦人民合法权利辩护的机构中学到任何东西。然而，这些行为对我们来说是一个严肃的警告。

阿尔通接着批评了所谓针对土耳其成功电视产业的有组织攻击。他表示：这一行动直接针对土耳其备受国际赞誉的电视剧领域，是一场旨在为更大计划铺路的政治行动。这无非是针对土耳其的全球阴谋的新版本。

他重申了土耳其对发展目标的承诺，并表示：在总统的领导下，我们将坚定不移地继续建设一个强大而繁荣的土耳其，而不会被这些肮脏的游戏所干扰。

最后，阿尔通还对土耳其一些市政当局滥用公共资源的行为提出了警告。

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