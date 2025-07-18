土耳其外交部强烈谴责以色列对位于被占领约旦河西岸希伯伦圣地易卜拉欣清真寺的干预。外交部强调，试图改变圣地的历史和宗教地位明显违反国际法，是对人类共同价值观的攻击。

土耳其外交部在周四发表的声明中，谴责以色列篡夺巴勒斯坦人民权力的企图，并呼吁联合国教科文组织和国际社会采取紧急行动。

土耳其外交部强调，圣地易卜拉欣清真寺是巴勒斯坦最神圣的伊斯兰圣地之一，不仅具有宗教意义，而且对于巴勒斯坦人来说具有世世代代深厚的文化意义。以色列最近未经巴勒斯坦批准，在从当地社区夺取的土地上修建人行横道、电梯和其他基础设施，这被描述为蓄意改变圣地结构和方便非法定居者控制的行为。

外交部还对以色列可能将清真寺的行政权从巴勒斯坦机构移交给以色列定居者委员会的报道表示深切关注。

对巴勒斯坦文化遗产发动持续袭击

这种谴责被认为是在被占巴勒斯坦领土上记录的更广泛的文化破坏和掠夺过程的一部分。

在2023年末至2024年初持续的加沙种族灭绝期间，以色列空袭严重损坏或彻底摧毁了数十处文化遗产。

其中包括该地区最古老的清真寺之一奥马尔大清真寺，以及被认为是世界上最古老的基督教礼拜场所之一的圣波菲利教堂。

其他不可替代的遗址，例如帕夏宫和马萨夫博物馆也化为废墟。收藏了150多年历史文献的加沙城档案馆也被彻底摧毁。

联合国：战争罪和危害人类罪

联合国于2025年6月发布的调查报告指出，以色列对宗教、文化和教育场所的袭击构成战争罪和危害人类罪。报告指出，这些袭击大多缺乏军事依据，是针对巴勒斯坦身份和遗产更广泛破坏计划的一部分。

土耳其呼吁联合国教科文组织和其他联合国机构采取果断行动，保护巴勒斯坦人的文化权利。土耳其官员强调，这些侵犯行为不仅是对巴勒斯坦遗产的攻击，也是对普世人类价值观的攻击。国际社会应履行其保护文化遗产的责任，特别是那些在冲突地区被蓄意破坏的文化遗产。

声明中写道：“保护文化和宗教场所不仅是一项地区义务，也是全人类共同的道德责任。绝不能让历史遗产成为占领和侵略的牺牲品。”