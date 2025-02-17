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森林大火肆虐澳大利亚东南部，大片土地被烧毁
野火席卷澳大利亚东南部，迫使人们撤离，并烧毁了数千公顷的土地。
森林大火肆虐澳大利亚东南部，大片土地被烧毁
一名消防员站在阿根廷里奥内格罗省巴塔哥尼亚地区El Bolson的野火中,时间为2025年1月31日。 / Reuters
2025年2月17日

 

周二，澳大利亚东南部的一座国家公园的数千公顷土地被烧毁，一个农业社区被迫撤离，消防员拼命试图阻止迅速蔓延的火势。

 

周一晚上的雷击引发了格兰坪国家公园的多起火灾，格兰坪国家公园是一片森林山脉，位于维多利亚州首府墨尔本以西约 300 公里（186 英里）处。

 

紧急救援部门称，另一场大火正在该州西部的小沙漠国家公园迅速蔓延，在不到 24 小时内烧毁了大约 65,000 公顷（160,000 英亩）的土地，烧毁面积几乎相当于新加坡的面积。

 

这场大火迫使丁布拉乡村地区的居民撤离，直到周二下午火灾威胁等级降低。

紧急事务管理专员里克·纽金特告诉记者：“我非常庆幸没有人员伤亡。”

 

维多利亚州丛林火灾管理局的克里斯·哈德曼警告说，未来几天的天气状况增加了火势蔓延的可能性。

 

他说：“目前，消防员正计划竭尽全力保护社区。”

 

热浪笼罩维多利亚州

 

气象局专家凯文·帕金（Kevin Parkyn）表示，闷热的热浪天气将在周六笼罩维多利亚州部分地区，增加火灾风险。

“展望未来七到十天，我们得到的主要信息是，热浪将笼罩维多利亚州上空。

“进入周末后，如果热浪在全州范围内蔓延，并在未来一周继续加强，请不要感到惊讶。

“土地干燥，如果我们继续看到这种高温条件，它将继续使土地进一步干燥。”

 

研究人员发现，气温升高导致澳大利亚各地的自然灾害日益严重。

 

据科学家记录，自 20 世纪 50 年代以来，全国各地的极端火灾明显增加。

 

2019-2020 年史无前例的“黑色夏季”丛林大火造成 33 人和数百万动物死亡，摧毁了大片森林，浓烟笼罩了主要城市。

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