2025年7月19日

自清晨以来，以色列军队对加沙地带多地发动袭击，造成64人死亡，其中36人是等待人道主义援助的巴勒斯坦人，另有多人受伤。 巴勒斯坦加沙卫生部提供了以色列军队袭击加沙多地巴勒斯坦人以及在援助分发点附近等候领取食品的巴勒斯坦人的信息。 在南部城市拉法，以色列军队向在美以领导的被称为“死亡陷阱”的加沙人道主义救济基金会附近等候援助的巴勒斯坦人开火，造成32人死亡，多人受伤。 以色列士兵向抵达位于加沙地带内扎里姆枢纽附近一个援助分发中心的巴勒斯坦人开火，造成4名巴勒斯坦人死亡。 在汗尤尼斯，以色列军队袭击了一顶流离失所的巴勒斯坦人避难的帐篷，造成两人死亡。据报道，在以色列针对北部吉巴利耶·巴莱德（Jibaliya al-Baled）巴勒斯坦人发动的袭击中，两名巴勒斯坦人丧生。 在加沙东部，以色列军队袭击了塔比因学校（al-Tabi'in School）附近收容流离失所巴勒斯坦人的帐篷，造成7人死亡，17人受伤。 以色列军队袭击希法（Shifa）医院附近的一栋公寓楼，许多巴勒斯坦人受伤。 在以色列袭击加沙市东南部泽图恩（Zeitoun）地区的两个巴勒斯坦人聚集点时，造成3名巴勒斯坦人死亡，另有多人受伤。 以色列对加沙中部和汗尤尼斯（Khan Younis）发动空袭，5人丧生。 以色列军队对加沙地带中部努赛拉特（Nusayrat）难民营的一所房屋实施轰炸，袭击造成9名巴勒斯坦人丧生。